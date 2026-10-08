Nana Patekar ने प्रॉड्यूसर से किया था कौन सा वादा? जिसे सुनाने के दौरान निकल पड़े आंखों से आंसू

Nana Patekar: एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. फ़िल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक हलकों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. नाना पाटेकर की आने वाली क्राइम थ्रिलर फ़िल्म ‘द कन्फेशन’ के को-प्रोड्यूसर सुभाष काले ने कहा कि एक्टर के जल्द ही मुंबई लौटने और फ़िल्म की डबिंग पूरी करने की उम्मीद थी. न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए सुभाष ने नाना पाटेकर के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद किया. उन्होंने कहा- ‘यह बहुत बड़ा नुकसान है और यह अविश्वसनीय है. अविश्वसनीय. मुझे आज सुबह करीब 7:30 बजे पता चला, जैसे ही मैं उठा, और यह खबर सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया. फिर, पुष्टि करने के लिए मैंने तुरंत उनके बेटे मल्हार पाटेकर को फ़ोन किया और इसकी पुष्टि हो गई. यह बहुत बड़ा दुख है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. बहुत बड़ा नुकसान! इतनी अचानक…’

उन्होंने आगे कहा कि डबिंग के बारे में उनकी बात सिर्फ़ दो दिन पहले ही हुई थी. एक्टर को बस एक लाइन रिकॉर्ड करनी बाकी थी. ‘हां, ‘द कन्फेशन’ (The Confession) को लकेर हमने परसों ही डबिंग के बारे में बात की थी. उन्हें बस एक लाइन डब करनी थी. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बॉम्बे आ रहा हूं. उन्हें कल यानी शुक्रवार को बॉम्बे आना था और बॉम्बे में ही एक फ़िल्म की शूटिंग भी तय थी. तो उन्होंने मुझसे कहा, ‘मैं कल आऊंगा और हम वो एक लाइन डब कर लेंगे. सुभाष ने बताया कि जब भी वह मुंबई आते थे, तो सबसे पहले मुझे ही फ़ोन करते थे. ‘मैं स्टूडियो आ रहा हूं.’ हम साथ बैठते थे, बहुत मज़ा करते थे, मज़ाक-मस्ती करते थे, गाने गाते थे. वह सच में कमाल के इंसान थे. अब मैं क्या कहूं? इस समय मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं. मुझे अभी गोवा के लिए निकलना है, इसलिए…’

गोवा में हुई मौत

यहां पर बता दें कि नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर , 2026 की सुबह गोवा में हुआ. वह 75 साल के थे. एक्टर के बेटे मल्हार पाटेकर ने स्थानीय मीडिया को उनके निधन की पुष्टि की. नाना गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेहोश पाए गए थे और उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया. यहां पर डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके. गुरुवार को सुबह करीब 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया.

जीता 3 बार नेशनल अवॉर्डच

तीन बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले नाना को भारतीय सिनेमा के इतिहास के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है. उनके निधन पर भारतीय सिनेमा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कई मुख्यमंत्री भी शामिल थे.