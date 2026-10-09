‘ये साला मरते-मरते…’, 1 या 2 मिनट नहीं 2 घंटे तक Nana Patekar को दी बद्दुआएं; Tanushree Dutta ने इस बार कर दी हद पार

Nana Patekar Tanushree Dutta Controversy: जहां एक तरफ नाना पाटेकर की मौत के बाद पूरी इंडस्ट्री में दुख की लहर दौड़ी हुई है तो वहीं एक तरह मशहूर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता उनकी मौत से बेहद राहत में नजर आ रही हैं. दरअसल, उनका कहना है कि उनके साथ नाना पाटेकर ने कई ऐसी चीजें की हैं जिसे कोई नहीं जानता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया. उनकी मौत के बाद फैंस से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक, सभी ने एक्टर को श्रद्धांजलि दी. वहीं, जब तनुश्री दत्ता, ने एक्टर पर कई बड़े आरोप लगाए थे, वहीं इस दौरान उन्होंने इसे Evil Dead कहा. इसके बाद तनुश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया. जिसके चलते एक्ट्रेस ने एक और वीडियो जारी किया और इसका तगड़ा जवाब दिया.

मरते- मरते भी कर रहा था परेशान

इसी दौरान तनुश्री दत्ता ने साफ अल्फाजों में कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई मर गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है.

तनुश्री ने एक वीडियो शेयर किया और कहा, ‘ठीक है इतनी रात को लाइव होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे जो नेगेटिविटी मिल रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग कितने बेवकूफ हो सकते हैं. हर किसी का किसी इंसान के साथ अनुभव अलग होता है, और मेरा भी अलग होगा. सिर्फ इसलिए कि कोई मर गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई क्राइम नहीं किया है. उन्होंने जितने लोगों को परेशान किया है, वो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता.” इतना ही नहीं इस दौरान तनुश्री ने ये भी कहा कि ‘ ये साला मरते मरते मुझे परेशान कर रहा था.

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छिन गई थी आजादी

सिर्फ यही नहीं, तनुश्री ने फिर कहा, ‘लोग कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो. भगवान भी बिना माफ़ी के गुनाहों को माफ़ नहीं करते. माफ़ करने से पहले, दूसरे इंसान को पछतावा होना चाहिए. उन्हें मानना ​​चाहिए कि हाँ, मैंने गलती की. हाँ, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, हाँ, मैंने किसी को बहुत तकलीफ़ दी. हाँ, मैंने दूसरों के साथ मिलकर किसी को परेशान किया.” एक्ट्रेस ने आगे कहा, “वो लड़की जो हफ़्ते में पाँच बार वर्कआउट करती थी. वो लड़की जो आज़ादी से दुनिया घूमती थी. उसके साथ कभी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं हुआ. जब मैं अपने करियर के पीक पर थी, तब भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन मैं बता भी नहीं सकती कि #MeToo के बाद मेरे साथ क्या हुआ. आप जानते हैं, मेरी कार के ब्रेक कट गए थे.”

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