नाना पाटेकर का बेटा होकर भी नहीं उठाया स्टारडम का फायदा, खुद बनाई अलग पहचान… कौन हैं मल्हार पाटेकर?

Nana Patekar Son Malhar Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन ने फिल्म जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है. उनके जाने के बाद फैंस की निगाहें उनके इकलौते बेटे मल्हार पाटेकर पर टिकी हैं. मल्हार अपने पिता की तरह बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं. हालांकि उनके पिता एक मेगास्टार थे, लेकिन मल्हार ने हमेशा लाइमलाइट से दूर रहकर जमीन से जुड़े रहना पसंद किया. मल्हार और उनके परिवार की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए. उनके बड़े भाई का बचपन में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया था, जिसके कुछ साल बाद मल्हार का जन्म हुआ. आज मल्हार अपनी मां नीलाकांती और पिता की यादों को संजोते हुए फिल्म इंडस्ट्री और समाज सेवा में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं.

पिता के नक्शेकदम पर मल्हार पाटेकर?

मल्हार पाटेकर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए आर्ट और सिनेमा की दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने कैमरे के पीछे और आगे दोनों जगह काम किया है. साल 2013 में आई फिल्म ‘द लिटिल गॉडफादर’ में उन्होंने एक छोटा सा एक्टिंग रोल निभाया था, जो उनकी पहली फिल्म थी. इसके अलावा उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘द अटैक्स ऑफ 26/11’ और अपने पिता की फिल्म ‘अब तक छप्पन’ के सीक्वल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया. वर्तमान में वह नाना पाटेकर के प्रोडक्शन हाउस ‘नाना साहेब प्रोडक्शन हाउस’ में प्रोड्यूसर के रूप में काम संभाल रहे हैं और डायरेक्शन-एक्टिंग में भी सक्रिय हैं.

सोशल वर्क से भी जुड़े हैं नाना के लाड़ले

सिनेमा के अलावा मल्हार अपने पिता के सामाजिक कार्यों में भी पूरा सहयोग देते हैं. वह नाना पाटेकर के ‘नाम फाउंडेशन’ (Naam Foundation) से जुड़े हुए हैं, जो सूखे से पीड़ित किसानों और ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए काम करता है. मल्हार अपनी मां नीलाकांती और पिता नाना पाटेकर के बेहद करीब रहे हैं. उनके पिता के साथ उनका बॉन्ड बहुत मजबूत था, और वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बेहद सादगी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं.

जब बेटे को खोने के गम में डूबे नाना

मल्हार के जीवन से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक सच भी है जो कम लोग जानते हैं. मल्हार से पहले नाना और नीलाकांती का एक और बेटा था, जिसकी जन्मजात शारीरिक जटिलताओं के कारण महज ढाई साल की उम्र में मौत हो गई थी. इस बड़ी ट्रेजेडी ने नाना पाटेकर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था, जिसका जिक्र उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था. इस दुखद हादसे के कुछ साल बाद मल्हार का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने माता-पिता का संबल बनकर उनका साथ निभाया. आज पिता के निधन के बाद मल्हार ही इस परिवार की विरासत और मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं.

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