Nana Patekar Property: क्या पत्नी को नहीं मिलेगी संपत्ति? बेटे को मिलेगी कितनी प्रॉपर्टी; नाना पाटेकर ने कमाई कितनी दौलत? जानें सब

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को सुबह निधन हो गया. वह कभी भी बॉलीवुड के पारंपरिक सुपरस्टार नहीं रहे. स्टारडम के दौर में भी उन्होंने जमीन से जुड़े किरदार ही निभाए. हीरो के रोल भी किए तो गुस्सैल स्वभाव वाले. उन्होंने दूसरे एक्टर की तरह हीरोइन के साथ प्रेम गीत भी नहीं गाए. बिना किसी फिल्मी कनेक्शन के अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाले इस अभिनेता ने साधारण बैकग्राउंड से निकलकर अपने हुनर ​​के दम पर सफलता हासिल की. ​​एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था कि स्कूल के बाद वे मुंबई के चुनाभट्टी तक करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे, जहां वे फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे. इसकी एवज में उन्हें महीने के 35 रुपये और दिन में एक बार खाना मिलता था.

पाटेकर ने कहा था कि पिता की संपत्ति छिन जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई थी। भूख और आर्थिक तंगी का अनुभव सालों तक उनके साथ रहा। शुरुआती दौर का वह संघर्ष उस दौलत से बहुत अलग था जो उन्होंने बाद में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने करियर के दौरान कमाई। उनकी कुल संपत्ति (नेट वर्थ) के बारे में अलग-अलग अनुमान लगाए जाते रहे हैं. हालिया रिपोर्टों के अनुसार यह 60 करोड़ से 80 करोड़ रुपये के बीच है.

नाना पाटेकर का सफर: गरीबी से अमीरी तक

नाना पाटेकर अक्सर अपने बचपन की आर्थिक तंगी के बारे में बात करते थे. उन्होंने महज 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. नौवीं कक्षा में रहते हुए वे फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे और महीने के 35 रुपये कमाते थे. उन्हें 1978 में फिल्म ‘गमन’ से बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला. समय के साथ वो भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए. ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘अब तक छप्पन’, ‘नटसम्राट’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

उनके करियर के साथ-साथ उनकी कमाई भी बढ़ी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने करियर के आखिरी सालों में वे एक फ़िल्म के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये लेते थे. वो दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होकर और ब्रांड से जुड़े कामों से भी कमाई करते थे. उनकी कुल संपत्ति सिर्फ़ फ़िल्मों से हुई कमाई तक ही सीमित नहीं थी.

खास बात यह है कि अमीर होने के बावजूद नाना पाटेकर अपनी सादगी भरी जीवनशैली के लिए जाने जाते थे. वे कई सालों तक मुंबई के अंधेरी इलाके में 750 स्क्वेयर फ़ीट के एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहे. यह घर दशकों पहले लगभग 1.1 लाख रुपये में खरीदा गया था और अब इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

पुणे के पास है फॉर्महाउस

गोवा में भी उनका एक घर है. नाना पाटेकर की एक और अहम संपत्ति पुणे के खड़कवासला के पास उनका फ़ार्महाउस (लगभग 27 एकड़) है. इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, जहां गेहूं और धान जैसी फ़सलें उगाई जाती हैं. इसी तरह, बॉलीवुड के कई दूसरे सितारों की तुलना में नाना पाटेकर के पास कारों का कलेक्शन भी काफ़ी साधारण है, उनके पास महिंद्रा जीप CJ4, महिंद्रा स्कॉर्पियो और ऑडी Q7 जैसी कारें थीं. हालांकि, नाना पाटेकर ने कभी भी लग्ज़री या दिखावे को अपनी पसंद पर हावी नहीं होने दिया. कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक लग्ज़री कार पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि वे उस पैसे का इस्तेमाल किसानों की मदद के लिए करना पसंद करेंगे. यह अभिनेता हमेशा एक साधारण घर, काम की चीज़ों और सादगी भरे जीवन से जुड़ा रहा.

सालों से पत्नी से अलग रह रहे थे एक्टर

नाना पाटेकर के लिए गरीबी से अमीरी तक का सफ़र कभी भी सिर्फ़ बैंक अकाउंट में मौजूद रकम तक सीमित नहीं रहा. उनके अपने शब्दों में शुरुआती मुश्किल भरे दिनों ने ही पैसे, खाने और सफलता के प्रति उनके नज़रिये को आकार दिया. नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई और वह भी अभिनय की दुनिया से हैं. काफी समय से दोनों अलग-अलग रह रहे थे. दोनों का एक बेटा मल्हार पाटेकर है. मल्हार निर्देशन से जुड़े काम भी किए हैं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपये बताई जाती है. जाहिर है यह संपत्ति बेटे मल्हार और पत्नी नीलकांति पाटेकर में विभाजित होगी.