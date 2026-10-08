Nana Patekar: 1999 के कारगिल युद्ध में ऐसा क्या हुआ... नाना पाटेकर ने सीधे रक्षामंत्री को कर दिया फोन

Nana Patekar: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. उनके बेटे मल्हार ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनके पिता 75 वर्षीय नाना का पाटेकर गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) से निधन हो गया. तीन बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले नाना अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ-साथ समाज सेवा और भारतीय सेना के साथ जुड़ाव के लिए भी जाने जाते थे. यह एक्टर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा थे और अक्सर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए फंड इकट्ठा करते थे.

बताया जाता है कि ज़्यादातर एक्टर्स के उलट भारतीय सेना के लिए नाना का प्यार उन्हें युद्ध के दौरान फ्रंटलाइन पर ले गया, जो कारगिल युद्ध की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है. 1999 में कारगिल युद्ध चल रहा था और भारतीय सशस्त्र बल कारगिल के मुश्किल इलाकों में पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे थे. इस समय तक नाना पाटेकर दो बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके थे. यह उनका अपने देश के प्रति जज्बा ही था कि उन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया और फ्रंटलाइन पर जाने के लिए रक्षा मंत्री से खास अनुमति मांगी.

कुछ साल पहले एक्टर ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान वे फ्रंट पर सेवा देने कैसे पहुंचे? 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी फिल्म ‘प्रहार’ की स्क्रिप्ट लिखते समय नाना पाटेकर ने सेना की मराठा लाइट इन्फैंट्री के साथ तीन साल बिताए थे और ट्रेनिंग ली थी. जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तो उन्होंने उस डिवीज़न के सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया और फ्रंट पर तैनात जवानों के साथ शामिल होने की गुज़ारिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. उन्हें बताया गया कि इसके लिए सिर्फ़ रक्षा मंत्री ही मंज़ूरी दे सकते हैं.

KBC में किया था खुलासा

नाना पाटेकर ने KBC पर याद करते हुए कहा था- ‘मैं हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस जी को जानता था, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया. उन्होंने भी कहा कि यह मुमकिन नहीं है. मैंने उनसे कहा कि भले ही कमीशन के लिए ट्रेनिंग छह महीने की होती है, लेकिन मैंने तीन साल तक ट्रेनिंग की थी. वे हैरान रह गए और मुझसे इस बारे में पूछा. मराठा लाइट इन्फैंट्री के साथ मेरे अनुभव के बारे में जानने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, ‘आप कब जाना चाहते हैं?’

फ्रंटलाइन पर नाना पाटेकर का अनुभव

अगस्त 1999 में नाना ने LoC के पास फ्रंट पर दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बिताया. उन्होंने सैनिकों की मदद की और कुछ दिनों तक बेस पर बने अस्पताल में भी काम किया. एक्टर ने याद किया कि कारगिल में रहने के दौरान वे ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ (QRT) का हिस्सा थे. नाना की मानें तो जब वो श्रीनगर पहुंचे तो उनका वज़न 76 किलो था. वहां के मुश्किल हालात के बारे में बात करते हुए उन्होंने याद किया कि जब वह वापस आए तो उनका वज़न 56 किलो हो गया था.

नाना पाटेकर का कहां हुआ निधन

नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि एक्टर का निधन 8 अक्टूबर की सुबह हुआ। नाना गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. सुबह करीब 5:20 बजे एक्टर को मृत घोषित कर दिया गया; डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया.