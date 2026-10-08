Salman से भी ज्यादा ‘पजेसिव’ थे Nana Patekar, छोटे कपड़े पहनने पर थी आपत्ति; 20 साला छोटी एक्ट्रेस को कर रहे थे डेट

Nana Patekar Manisha Koirala Love Story: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला पहली बार 1996 में फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान मिले थे. बता दें कि वो फिल्म में लीड रोल कर रहे थे और पहले से ही जाने-माने एक्टर थे. शूटिंग के दौरान, उनसे 20 साल छोटी मनीषा को नाना पाटेकर से प्यार हो गया. नीलकांति से शादीशुदा होने के बावजूद, नाना भी मनीषा के चार्म और खूबसूरती का विरोध नहीं कर सके.

मनीषा के हमदर्द बने थे नाना पाटेकर

उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी: द म्यूजिकल में जारी रही, जहाँ नाना ने उनके पिता का रोल किया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. मनीषा एक्टर विवेक मुशरान के साथ एक खराब रिश्ते से अभी-अभी बाहर आई थीं, जब उनकी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई. नाना पाटेकर ने 1978 में 27 साल की उम्र में नीलकांति से शादी की. एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने खूबसूरत रिश्ते और साथ की कई यादों का ज़िक्र किया. लेकिन, समय के साथ, वो अलग-अलग लोगों के तौर पर अलग हो गए और उन्होंने अलग रहने का फैसला किया.

सलमान से भी ज्यादा Possessive थे नाना पाटेकर

रिपोर्ट्स में कहा गया कि नाना पाटेकर मनीषा के ड्रेसिंग स्टाइल और खुले कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पज़ेसिव हो गए थे, और अक्सर उन्हें शक होता था कि मनीषा के दूसरे एक्टर्स के साथ करीबी रिश्ते हैं. उन्हें मनीषा के कपड़ों की पसंद पर एतराज़ था और कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें को-एक्टर्स के साथ इंटिमेट सीन करने से रोकने की कोशिश की. इन बातों से उनके रिश्ते में तनाव आने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीषा भी उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन नाना ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी नहीं कर सकते.

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आयशा को डेट करने लगे थे Nana Patekar

इस स्थिति में मनीषा नाना के साथ अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योर महसूस करने लगीं. बाद में, यह खबर आई कि उन्होंने उन्हें आयशा जुल्का के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, जिसके कारण उन्होंने एक्टर से अपने कनेक्शन खत्म कर दिए. हालांकि, नाना ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय तक आयशा को डेट करना जारी रखा. 72 साल के एक्टर मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. वह एक फिल्ममेकर और राइटर भी हैं, और उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में द अटैक्स ऑफ़ 26/11, वेलकम, अपहरण, शक्ति: द पावर और भी बहुत कुछ शामिल हैं. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में द वैक्सीन वॉर, द कन्फेशन और लाल बत्ती शामिल हैं.

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