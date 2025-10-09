पत्नी से अलग होकर एक साथ दो एक्ट्रेसेस के प्यार में था ये एक्टर, जब पकड़ा गया तो हुआ ये अंजाम!

Nana Patekar Manisha Koirala Break Up: अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत नाना पाटेकर (Nana Patekar) आज घर-घर में पॉपुलर हैं. नाना के कहे डायलॉग फिल्म इंडस्ट्री में कल्ट माने जाते हैं. एक्टर ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया जिनमें – प्रहार, तिरंगा, खामोशी, परिंदा, गुलामे-मुस्तफा, शक्ति, राजनीति, अब तक छप्पन और वेलकम जैसी फिल्में शामिल हैं. फिल्मों के अलावा नाना अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी खासी सुर्खियों में रह चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 90 के दशक में नाना का अफेयर नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) के साथ चल रहा था. हालांकि, बात शादी तक नहीं पहुंच सकी थी.

फिल्म ‘अग्निसाक्षी’ की शूटिंग के दौरान बढ़ी नजदीकियां

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म अग्निशाक्षी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई थीं. आने वाले सालों में इनके अफेयर के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में आम हो गए थे. यहां तक कि मनीषा कोइराला के पड़ोसियों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने अक्सर नाना को सुबह-सुबह एक्ट्रेस के फ़्लैट से बाहर निकलते देखा है.

इस वजह से टूट गया था रिश्ता

बताते हैं कि नाना और मनीषा के बीच एक बड़ा एज गैप था. वहीं, नाना पाटेकर एक्ट्रेस को लेकर बेहद पजेसिव भी थे. वे अक्सर मनीषा को ड्रेसिंग से लेकर को-एक्टर्स के साथ इंटिमेट सीन देने को लेकर रोक-टोक करते रहते थे. बताते हैं कि यही रोक टोक इनके रिश्ते में खटाक की बड़ी वजह बन गई थी.

आयशा जुल्का के साथ पकड़े गए थे नाना

वहीं, चर्चा ये भी थी कि मनीषा के साथ अफेयर में रहने के बावजूद नाना पीठ पीछे आयशा जुल्का को भी डेट कर रहे थे. एक बार तो खुद मनीषा ने नाना और आयशा को एक कमरे में पकड़ लिया था. इस घटना के बाद दोनों एक्ट्रेस के बीच जमकर विवाद हुआ था और नाना-मनीषा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था. बताते चलें कि नाना पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन वे अपनी पत्नी से अलग रहते थे.