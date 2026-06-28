थिएटर में मिली थी नाना पाटेकर को अपनी पत्नी, मात्र 750 रुपये में हुई थी शादी, 24 रुपये में दी थी मेहमानों को पार्टी

नाना पाटेकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने 1978 में फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई. हालांकि, कम ही लोग उनकी पत्नी नीलकांती पाटेकर के बारे में जानते हैं. वह भी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और मराठी सिनेमा में अपने शानदार काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं. जानिए इनकी शादी और नाना पाटेकर की पत्नी के बारे में.

कौन हैं नाना पाटेकर की पत्नी?

नाना पाटेकर की पत्नी का नाम नीलकांती पाटेकर है. महाराष्ट्र के पुणे में उनका जन्म हुआ था. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने और पिता द्वारा भौतिकी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना. नीलकांती ने 1966 में बाल कलाकार के रूप में थिएटर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने मराठी रंगमंच पर अपनी दमदार पहचान बनाई और कई सम्मान हासिल किए. वर्ष 1973 में उन्हें महाराष्ट्र राज्य नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्वर्ण पदक मिला. वहीं, 1989 में फिल्म ‘आत्म विश्वास’ में शानदार अभिनय के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया.

कब हुई थी पहली मुलाकात?

थिएटर में काम करते हुए ही नाना पाटेकर की मुलाकात नीलकांती से हुई. नीलकांती एक एक्टर्स थी पर साथ में बैंक में काम करती थी. जहां नीलकांती की महीने की सैलरी 2500 रुपये थी. वहीं नाना पाटेकर को एक शो करने के 50 रुपये मिलते थे. हालांकि उसी वक्त दोनों की मुलाकात हो चुकी थी.

मात्र 750 रुपये में हुई थी शादी

नाना पाटेकर ने नीलकांती से 1978 में शादी की थी. एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी सिर्फ 750 रुपये में हुई थी. वहीं मेहमानों को पार्टी देने के लिए उन्होंने सिर्फ 24 रुपये खर्च किए थे. नाना पाटेकर का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था. 28 साल की उम्र में उन्होंने पिता को खो दिया था. और जब 13 साल के थे तो पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम किया था.

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