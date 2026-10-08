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Nana Patekar Last Wish: ना चढ़ाना तस्वीर पर माला,न ऐसे जलाना! मरने से पहले आंखों में आंसू लिए कह गए थे नाना पाटेकर

Nana Patekar Last Wish: बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से जान झोंकने वाले नाना पाटेकर अब दुनिया को अलविदा कह गए हैं. वहीं इस खबर से पूरे बॉलीवुड को एक गहरा झटका लगा है. बता दें कि 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

By: Heena Khan | Published: October 8, 2026 10:04:35 AM IST

Nana Patekar Last Wish
Nana Patekar Last Wish


Nana Patekar Last Wish: बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से जान झोंकने वाले नाना पाटेकर अब दुनिया को अलविदा कह गए हैं. वहीं इस खबर से पूरे बॉलीवुड को एक गहरा झटका लगा है. बता दें कि 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस दोनों को बुरी तरह तोड़कर रख दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई. नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज और एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं. चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिल्मी दुनिया, उन्होंने हमेशा बिना किसी फिल्टर के जिंदगी जी. 

‘मुझे गीली लकड़ी से मत जलाना’-नाना पाटेकर 

ऐसे में मरने से पहले नाना पाटेकर अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर कर गए थे, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी. दरअसल, वो एक सादा जीवन जीते थे और शोबिज पर न तो भरोसा करते थे और न ही उसे पसंद करते थे. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वो खुद, या कोई और, किसी गलतफहमी में नहीं थे. अपनी मौत के बारे में नाना ने कहा था, मुझे मौत पर विश्वास है. मैंने अपने लिए 12 मन लकड़ी रखी है. मुझे उस लकड़ी से जला दो. नाना ने आगे कहा, मुझे गीली लकड़ी से मत जलाओ. नहीं तो, इससे धुआं निकलेगा और लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे. इसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे.

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 ‘मेरे लिए आंसू ना बहाना’ 

नाना पाटेकर ने यह भी कहा, जब मैं चला जाऊँ तो मत रोना. मैं नहीं चाहता कि कोई रोए, न ही मेरी तस्वीर पर माला चढ़ाए. मेरे माता-पिता, भाई-बहन और बहनें सब गुज़र चुके हैं. मैं अकेला ज़िंदा हूँ. इसलिए, जब मैं मरूँगा, तो मैं दूसरी दुनिया में उनके पास चला जाऊँगा. इसलिए, मेरे लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है.” नाना पाटेकर ने हमेशा दूसरों की मदद की और खुद को ग्लैमरस दुनिया से दूर रखा. वो हमेशा से ही सादिगी भरा जीवन जीने वाले शख्स थे. 

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Tags: bollywoodnana patekarnana patekar death
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