Nana Patekar Last Rites: नाना पाटेकर को आखिरी बार देखने उमड़ेगी भीड़? जानें कब-कहां होगा अंतिम संस्कार

Nana Patekar Last Rites: मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने के लिए 45 मिनट तक CPR किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके. उनके परिवार में उनकी अलग रह रही पत्नी नीलाकांति, बेटा मल्हार और भाई-बहन हैं. मल्हार गोवा जा रहे हैं और आगे क्या होगा, इसकी जानकारी देंगे. जानकारी के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में उनके पैतृक गांव डोंजे में किया जाएगा. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाना पाटेकर की इच्छा थी कि उनकी अंतिम विदाई उनके गांव में हो.

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार कैसे होगा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मराठी थिएटर और मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके शानदार योगदान को देखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देने का फैसला किया है. कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर आशीष शेलार ने यह घोषणा की.मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के हेड डॉ. शेखर साल्कर के मुताबिक, एक्टर को कार्डियक अरेस्ट के बाद 45 मिनट तक CPR दिया गया. हालांकि, पूरी कोशिश के दौरान उनके दिल में कोई एक्टिविटी या एसिस्टोल नहीं दिखा. मेडिको-लीगल फॉर्मैलिटीज़ पूरी हो गई हैं, और गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-मॉर्टम किया जाएगा. पोस्ट-मॉर्टम इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनके घर पर उनके साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था.

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PM नरेंद्र मोदी ने जताईं संवेदनाएं

नाना पाटेकर के अचानक निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. फिल्मी सितारे और दूसरे लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाना पाटेकर की एक्टिंग के फैन थे. PM मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी और सिनेमा में उनके योगदान को याद किया.

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