Nana Patekar Last Rites: आखिर क्यों रात के अंधेरे में हुआ अंतिम संस्कार? नाना पाटेकर की आखिरी विदाई को लेकर खुद बेटे मल्हार ने किया खुलासा

Nana Patekar Last Rites: दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने एक्टर का अंतिम संस्कार सूरज डूबने के बाद करने का कारण बताया है. परंपराओं के अनुसार, सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है. मल्हार पाटेकर ने अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से बात की, और बताया कि परिवार और उनका पार्थिव शरीर गोवा में था, और लंबी यात्रा को देखते हुए उन्हें उनके फार्महाउस तक लाने में कुछ समय लगा. उन्होंने यह भी बताया कि एक्टर का निधन सुबह जल्दी हुआ, और बहुत समय बीत चुका था, और पार्थिव शरीर को ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं था.

इस वजह से हुआ रात के अँधेरे में अंतिम संस्कार

उन्होंने मीडिया को बताया, “हम गोवा में थे, और उनका पार्थिव शरीर गाँव के फार्महाउस में लाया जाना था. हमें उम्मीद थी कि हम जल्दी पहुँच जाएँगे लेकिन हमें कुछ समय लग गया. उनका निधन सुबह जल्दी हुआ इसलिए बहुत समय बीत चुका था और पार्थिव शरीर को ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं था. इसलिए, हमें सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार करना पड़ा.” एक्टर का गुरुवार को पुणे जिले के डोंजे में उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. एक्टर को 3 तोपों की सलामी दी गई.

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हमेशा अमर हैं- मल्हार पाटेकर

उन्होंने दिवंगत एक्टर की सोशल वर्क की विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में भी बात की, उन्होंने बताया, “उनके जैसे लोग कहीं नहीं जाते, वे अपने काम से हमेशा जीते हैं, वे अमर हैं. उन्होंने हमेशा हमसे एक बात कही कि हमें इंसानियत के लिए एक साथ आना चाहिए और दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए. वह ग्लोबल लेवल पर सोचते थे. हमारे सोशल वर्क में महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर समेत पूरा भारत शामिल था, हम वहां एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अपना सारा सोशल वर्क कर रहे हैं.”

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