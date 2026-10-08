Nana Patekar Death: नहीं रहे नाना पाटेकर! 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Nana Patekar Death: मशहूर एक्टर नाना पाटेकर की 75 साल की उम्र में मौत हो गई है. खबर है कि गोवा के डोना पाउला में उनके घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाटेकर बुधवार सुबह अपने घर पर बेहोश पाए गए. उन्हें तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया.

नाना पाटेकर को सुबह 5:20 बजे मृत घोषित किया गया

खबर है कि हॉस्पिटल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने पाटेकर को लगभग 45 मिनट तक होश में लाने की कोशिश की. हालांकि, उन पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ और सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि मशहूर एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया होगा. उनकी मौत के सही कारण और हालात के बारे में और ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार है.

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एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाना पाटेकर के निधन पर दुख

नाना पाटेकर की मौत की खबर से उनके फैंस और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं. अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, खास डायलॉग डिलीवरी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाने वाले पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में एक मशहूर करियर बनाया. इतने सालों में, उन्हें मुश्किल और दमदार किरदारों को निभाने के लिए बहुत पहचान मिली. उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें कई पीढ़ियों तक एक पक्का दर्शक वर्ग दिलाया और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे खास एक्टर्स में से एक बनाया.

इस खबर के बाद एक्टर्स, फिल्ममेकर्स, फैंस और जानी-मानी हस्तियों से श्रद्धांजलि मिलने की उम्मीद है. पाटेकर के अंतिम संस्कार के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. उनके परिवार या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों से भी ऑफिशियल बयान का इंतज़ार है. दिन में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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