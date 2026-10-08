Nana Patekar Wife: नाना पाटेकर की मौत से फिर चर्चा में आई वो पत्नी, जिससे 35 साल रहे अलग… फिर भी कभी नहीं लिया तलाक, जानें क्यों?

Nana Patekar Wife: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है. 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में 75 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया. उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते रहे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रही. खासकर उनकी पत्नी नीलाकांती पाटेकर के साथ उनका रिश्ता, जो सुर्खियों में रहता था. दोनों ने कभी एक-दूसरे से तलाक नहीं लिया. 35 साल का अलगाव और कानून की नजर में दोनों हमेशा पति-पत्नी बने रहे. भले ही वे सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा से लोगों के बीच एक मिस्ट्री और उत्सुकता की वजह बना रहा.

कौन हैं नीलकांती पाटेकर?

नाना पाटेकर की पत्नी नीलाकांती पाटेकर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं. उन्होंने अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. साल 1989 में आई मराठी फिल्म ‘आत्मविश्वास’ के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड से नवाजा गया था. नीलकांती ने खुद एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया. नाना और नीलकांती की शादी काफी अलग और यूनिक रही. दोनों शादी के बंधन में बंधे और उनका एक बेटा मल्हार पाटेकर भी हुआ, लेकिन आपसी सोच और नेचर में अंतर के कारण वे सालों पहले अलग हो गए. दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखा.

बिना तलाक के 35 साल की लंबी जुदाई

यह एक बेहद दिलचस्प बात है कि नाना और नीलाकांती लगभग 35 सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया. वे बिना तलाक के ही सालों तक अलग-अलग जिंदगी जीते रहे. एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने खुद इस रिश्ते पर बात की थी. उन्होंने बताया था कि दोनों के विचारों और नेचर में काफी अंतर था. हालांकि, उन्होंने हमेशा नीलाकांती के सपोर्ट और उनकी लाइफ में दिए गए योगदान की सराहना भी की.

जब उड़ने लगा नाना के अफेयर की अफवाहें

नाना और नीलाकांती के अलग होने के पीछे उनके अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मुख्य वजह बताया गया. इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट्स में नब्बे के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ नाना के रिश्तों को भी इस दूरी की एक वजह माना गया. दोनों ने ‘अग्नि साक्षी’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, और उस दौरान उनकी नजदीकियां काफी चर्चा में थीं. सितंबर 2026 में ‘अग्नि साक्षी’ के राइटर रणबीर पुष्प ने भी उनके बॉन्ड पर बात की थी, लेकिन इन बातों को कभी सौ प्रतिशत सच नहीं माना गया.

एक अनोखा रिश्ता जो अंत तक कायम रहा

नाना पाटेकर ने कभी अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक नहीं दिया. पब्लिक बायोग्राफी में भी नीलाकांती को उनकी पत्नी ही बताया गया. उनका यह अनोखा रिश्ता और बिना तलाक के अलग रहने का फैसला हमेशा लोगों के लिए पहेली बना रहा. नाना पाटेकर ने भले ही अपनी फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखा, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी ये बातें हमेशा उनके फैंस के बीच चर्चा का केंद्र रहीं.

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