Nana Patekar Death Reason: आखिर कैसे हुई बॉलीवुड के सुपरस्टार नाना पाटेकर की मौत? घर में पड़े मिले बेहोश; डॉक्टर ने बताया ‘डेथ रीजन’

Nana Patekar Death Reason: बॉलीवुड की जान और शान नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. रहीं हैं तो सिर्फ अब उनकी यादें. न्यूज़ एजेंसी ANI ने बताया कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 साल की उम्र में गंभीर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. जी हां! उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है. बता दें कि वो गोवा के डोना पाउला में अपने घर पर बेहोश पाए गए, और बाद में उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉ. शेखर साल्कर के मुताबिक, पाटेकर का सुबह 5:20 बजे निधन हो गया. डॉक्टरों ने 45 मिनट तक लगातार कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के ज़रिए उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका.

अब होगा पोस्टमॉर्टम

डॉ. साल्कर ने कहा कि एक मेडिको-लीगल केस (MLC) रजिस्टर कर लिया गया है, और पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे जाने-माने एक्टर्स में से एक थे, जिनका करियर कई दशकों तक चला. उन्हें परिंदा, प्रहार: द फाइनल अटैक, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, खामोशी: द म्यूजिकल, अब तक छप्पन और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था.

Nana Patekar Death: नहीं रहे नाना पाटेकर! 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बेमिसाल एक्टर थे नाना पाटेकर

एक्टिंग के अलावा, पाटेकर ने प्रहार: द फाइनल अटैक को डायरेक्ट भी किया था. सिनेमा और आर्ट्स में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. उनके परफॉर्मेंस, खासकर इंटेंस ड्रामा और कैरेक्टर-ड्रिवन रोल्स ने उन्हें इंडियन सिनेमा के जाने-माने एक्टर्स में से एक बना दिया. उनका काम हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ-साथ थिएटर में भी फैला हुआ था. एक्टर की मौत चार दशक से ज़्यादा के करियर के बाद हुई, जिसमें उन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन और थिएटर में काम किया.

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