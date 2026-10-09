‘नैचुरल डेथ’ या…, Nana Patekar मौत मामले में पुलिस की एंट्री; अब होगी तफसील से जांच

Nana Patekar Death Case: गोवा पुलिस ने मशहूर एक्टर नाना पाटेकर की मौत के सिलसिले में एक मेडिको-लीगल ‘अननैचुरल डेथ’ (UD) केस दर्ज किया है. IANS के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, एक्टर की मौत के हालात और सही कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. IANS के ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट के मुताबिक, BNSS के सेक्शन 194 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें PSI नितिन नाइक जांच कर रहे हैं. पंजिम में दर्ज केस में एक एंट्री में कहा गया है कि एक्टर को “ओशन पार्क, डोना पाउला से कैजुअल्टी में मृत लाया गया था. इसके अनुसार मणिपाल हॉस्पिटल बम्बोलिम के कंसर्न वार्ड में मौके पर गए और मेडिकल ऑफिसर से मामले पर बात की गई.”

अभी भी क्लियर नहीं हुई मौत की वजह

जांच के हिस्से के तौर पर, पुलिस जांच करेगी, गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) में पोस्ट-मॉर्टम जांच का इंतज़ाम करेगी और मौत का कारण पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और दूसरे संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी. पुलिस अभी एक्टर की मौत के आस-पास के हालात की जांच कर रही है. अगर जांच में यह पता चलता है कि मौत नेचुरल कारणों से हुई थी, तो केस बंद किया जा सकता है. हालांकि, अगर कोई गड़बड़ी या दूसरे संदिग्ध हालात का सबूत मिलता है, तो आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है. यह अपडेट मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉ. शेखर साल्कर के गुरुवार सुबह मीडिया को बताने के बाद आया है, “हमने यहां अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें मृत लाया गया और फिर हमें पुलिस केस करना पड़ा.

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डॉक्टर ने कही बड़ी बात

बॉडी को अब पोस्टमॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में ले जाया गया है. यह कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन हमें कारण नहीं पता.” डॉक्टर ने यह भी बताया, “जहां तक ​​हमें बताया गया है, वो एक जाने-माने कार्डियक पेशेंट थे और दवा ले रहे थे.” पाटेकर की गुरुवार सुबह गोवा में उनके घर पर कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट आने के बाद मौत हो गई. खबर है कि मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश में करीब 45 मिनट तक CPR दिया, लेकिन सुबह 5.20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. खबर है कि गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसके बाद एक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया. गुरुवार देर रात पुणे जिले के डोंजे में उनके फार्महाउस पर पाटेकर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें 3 तोपों की सलामी दी गई.