Namrita Malla ने कैमरे पर दिखाए इतने सेक्सी मूव्स, फैंस ने बिहार की Mia Khalifa का दे डाला टैग

Namrita malla Viral Video: भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) में अपनी बोल्डनेस और हॉट अंदाज के लिए पॉपुलर नाम्रिता मल्ला (Namrita malla) ने हाल ही में अपने नए वीडियो में ऐसा जलवा दिखाया कि इंटरनेट का पारा बढ़ गया. वीडियो में नाम्रता ने सेक्सी और सिजलिंग डांस मूव्स पेश किए, जो कैमरे पर देखने वालों को मदहोश कर देने वाले थे.

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने उन्हें बिहार की मिया खलीफा (Mia Khalifa) का टैग दे दिया. कमेंट सेक्शन में आग और हार्ट वाले इमोजी की भरमार थी। कई फैंस ने लिखा कि नाम्रता का ये हॉट अवतार उनके फॉलोअर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं. बता दें ये कोई पहली बार नहीं जब नम्रता ने अपने डांस मूव्स से फैंस की नींद उड़ाई है. वो अक्सर ऐसे सेक्सी वीडियोज शेयर कर उनका दिल धड़काती रहती हैं.

नम्रता के सेक्सी डांस वीडियोज







नम्रता के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर वो अपनी तमाम डांस वीडियोज शेयर कर चुकी हैं. जो शेयर करते ही वायरल भी हो जाती हैं. उन्होंने हमेशा ही अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज से फैंस को आकर्षित किया है.

उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, फोटोशूट और वीडियो उनके हॉटनेस लेवल को लगातार बनाए रखते हैं. उनका स्टाइल, पोज और कॉन्फिडेंस उनके फैंस के दिलों में छाप छोड़ देते हैं.

पवन सिंह संग कर चुकीं काम







भले ही उनका वीडियो वायरल हो रहा हो, नम्रता मल्ला ने अपने काम में भी खुद को साबित किया है. उन्होंने फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में अभिनय और डांस दोनों के जबरदस्त उदाहरण दिए हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस और बोल्ड पर्सनालिटी ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई. वो भोजपुरी सिनेमा के बड़े बड़े सितारों संग काम कर चुकी हैं, जिसमें भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल है.