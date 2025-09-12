ब्रा पहने भोजपुरी एक्ट्रेस Namrita Malla ने दिखाया हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज, सेक्सी फिगर पर लट्टू हुए फैंस, वीडियो उड़ा देगा रातों की नींद

Bhojpuri Actress Namrata Malla: भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपर हॉट एक्ट्रेस नम्रता मल्ला हमेशा अपने बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से खबरों में छाई रहती हैं, फैंस उनके हर अंदाज के दीवानें। एक्ट्रेस बेहद बेहतरीन डांसर हैं और अपने कातिलाना जलवो और डांस मूव्स से हमेशा लोगों के दिलो को घायल कर देती हैं। नम्रता मल्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपना सेक्सी वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट का तापमान बढ़ा रहा है।

नम्रता मल्ला ने शेयर किया बेहद सेक्सी वीडियो

दरअसल, नम्रता मल्ला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस सेक्सी डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं, इस दौरान एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर हर किसा का ध्यान खींच रहा है औरउनका बोल्ड अंदाज सभी के पसीने छुड़ा रहा है। फैंस नम्रता मल्ला के इस हद से ज्यादा बोल्ड लुक को देख अपनी नजरे नहीं हटा पा रहे हैं। वीडियो में एक्ट्रेस ब्रा और बेहद छोटे शर्ट्स पहने नजर आ रही हैं, और बेहद सेक्सी लग रही हैं। नम्रता मल्ला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और फैंस भी वीडियो के कमेंट में जमकर एक्ट्रेस की तारीफे कर रहे हैं।

नम्रता मल्ला फैन फॉलोइंग (Namrita Malla Fan following)

बता दें की नम्रता मल्ला दिल्ली में एक डांस स्कूल चलाती हैं। इसके अलावा वह भोजपुरी पर्दे पर भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं, उन्होंने भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया है। फैन फॉलोइं की बात करे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नम्रता मल्ला के कई सारे फैन हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 3.7 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते है।