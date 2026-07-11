Home > मनोरंजन > एक्वा लाइन से कनेक्ट होगी नमो भारत, ग्रेटर नोएडा में यहां बनेगा इंटरचेंज, यहां रुकेगी ट्रेन, कितने बनेंगे स्टेशन?

एक्वा लाइन से कनेक्ट होगी नमो भारत, ग्रेटर नोएडा में यहां बनेगा इंटरचेंज, यहां रुकेगी ट्रेन, कितने बनेंगे स्टेशन?

Namo Bharat with Aqua Line: ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. जल्द ही परी चौक ऐसा ट्रांजिट हब बनने जा रहा है, जहां नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन और गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर आपस में जुड़ेंगे. इस इंटरचेंज के बनने से यात्रियों को मेट्रो बदलने में आसानी होगी.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 5:22:52 PM IST

नोएडा मेट्रो
नोएडा मेट्रो


Namo Bharat with Aqua Line: इस कॉरिडोर को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा. गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर यह दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन से कनेक्ट होगा. गाजियाबाद-जेवर नमो भारत कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम चल रहा है. ये पूरा कॉरिडोर 72.44 किलोमीटर लंबा होगा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो रूट गाजियाबाद से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के विभिन्न सेक्टरों से गुजरते हुए जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा.

कितनी लगेगी लागत?

शलभ गोयल ने बताया कि यह कॉरिडोर उन इलाकों से होकर गुजरेगा जहां तेजी से शहरी और औद्योगिक विकास हो रहा है. परियोजना की अनुमानित लागत 20,640 करोड़ रुपये है. पूरे कॉरिडोर पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके दोनों सिरों पर दो डिपो भी बनाए जाएंगे. यह NCR का चौथा नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर होगा. कॉरिडोर को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा.

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इन स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत

प्रस्तावित कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे. इनमें गाजियाबाद, गाजियाबाद साउथ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-2, नॉलेज पार्क-5, सूरजपुर, परी चौक, ईकोटेक-6, दनकौर, यमुना सिटी सेक्टर-18, सेक्टर-21 और नोएडा एयरपोर्ट शामिल हैं.

हरियाणा से भी होगी कनेक्टिविटी

एनसीआरटीसी के मुताबिक, नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम नमो भारत कॉरिडोर की डीपीआर पर भी काम शुरू हो चुका है. इस नए नेटवर्क के बनने से एनसीआर के तेजी से विकसित हो रहे शहरों के बीच आवागमन और आसान होगा. खासकर नोएडा से फरीदाबाद और गुरुग्राम आने-जाने वाले लोगों को तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का ऑप्शन मिलेगा.

मेट्रो शुरू होने से किसे होगा फायदा?

ऐसे में ये मेट्रो स्टेशन शुरू होने के बाद आम लोगों को काफी फायदा होगा. साथ ही दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने-जाने वाले लोगों के लिए राहत हो जाएगी. जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी आसानी हो जाएगी.

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