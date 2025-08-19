Home > मनोरंजन > इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !

इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !

हमेशा कोई ना कोई फिल्म विवादों में घिर ही जाती है कभी गानों को लेकर कभी डायलॉग को लेकर तो कभी किरदारों के नाम को लेकर और उन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाए करती है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 19, 2025 22:49:58 IST

JSK Janaki vs State of Kerala
JSK Janaki vs State of Kerala

इंडियन सिनेमा और सेंसरशिप का हमेशा से पुराना नाता रहा है हमेशा कोई ना कोई फिल्म विवादों में घिर ही जाती है कभी गानों को लेकर कभी डायलॉग को लेकर तो कभी किरदारों के नाम को लेकर और उन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाए करती है। ऐसी ही मलयालम फिल्म जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के साथ भी हुआ सेंसर बोर्ड ने इस पर लगभग 96 कट लगाने को कहा है फिल्म का नाम बदलने की भी शर्त रखी गई है मामला इस हद तक बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया और फिल्मी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया आखिरकार समझौता होने के बाद यह फिल्म सिनेमाघर तक पहुंची और अब ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हो चुकी है। 

96 कट और नाम बदलने का विवाद क्यों?

इस फिल्म का असली नाम जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल था लेकिन सेंसर बोर्ड ने जानकी नाम पर आपत्ति जाताना शुरू कर दिया क्योंकि वह देवी सीता का नाम है इसीलिए इस फिल्म में 96 का कट लगाने का दबाव बनाया गया मेकर्स कोर्ट पहुंचे और केरल हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से सवाल किया कि आखिरकार किरदारों के नाम या उनकी कहानी को बदलने का अधिकार उन्हें किसने दिया इसके बाद कुछ राजनीतिक संगठन भी कूद पड़े और बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे अंत में यह डिसाइड किया गया कि इस फिल्म में केवल दो कट लगाए जाएंगे और फिल्म का नाम बदलकर जानकी वी वर्सेस स्टेट आफ केरल कर दिया गया। 

नाम बदलने के बाद भी अब OTT पर मचा रही है धमाल 

यह फिल्म थिएटर में 17 जुलाई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने काफी कम कमाई की लेकिन फैंस में जमकर इसकी तारीफ की और यह  फिल्म 15 अगस्त 2025 से zee5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। खास बात यह है की फैंस इसे न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी तमिल और बाकी भाषा में भी देख रहे हैं जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि आजादी और जस्टिस व्यवस्था की जटिलताओं को दिखाती है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !
इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !
इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !
इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?