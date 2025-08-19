इस फिल्म पर लगा दिए थे 96 कट्स, नाम तक बदलवाया गया….और अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर मचा रही हैं धमाल !

इंडियन सिनेमा और सेंसरशिप का हमेशा से पुराना नाता रहा है हमेशा कोई ना कोई फिल्म विवादों में घिर ही जाती है कभी गानों को लेकर कभी डायलॉग को लेकर तो कभी किरदारों के नाम को लेकर और उन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाए करती है। ऐसी ही मलयालम फिल्म जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के साथ भी हुआ सेंसर बोर्ड ने इस पर लगभग 96 कट लगाने को कहा है फिल्म का नाम बदलने की भी शर्त रखी गई है मामला इस हद तक बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया और फिल्मी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया आखिरकार समझौता होने के बाद यह फिल्म सिनेमाघर तक पहुंची और अब ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हो चुकी है।

96 कट और नाम बदलने का विवाद क्यों?

इस फिल्म का असली नाम जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल था लेकिन सेंसर बोर्ड ने जानकी नाम पर आपत्ति जाताना शुरू कर दिया क्योंकि वह देवी सीता का नाम है इसीलिए इस फिल्म में 96 का कट लगाने का दबाव बनाया गया मेकर्स कोर्ट पहुंचे और केरल हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से सवाल किया कि आखिरकार किरदारों के नाम या उनकी कहानी को बदलने का अधिकार उन्हें किसने दिया इसके बाद कुछ राजनीतिक संगठन भी कूद पड़े और बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे अंत में यह डिसाइड किया गया कि इस फिल्म में केवल दो कट लगाए जाएंगे और फिल्म का नाम बदलकर जानकी वी वर्सेस स्टेट आफ केरल कर दिया गया।

नाम बदलने के बाद भी अब OTT पर मचा रही है धमाल

यह फिल्म थिएटर में 17 जुलाई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने काफी कम कमाई की लेकिन फैंस में जमकर इसकी तारीफ की और यह फिल्म 15 अगस्त 2025 से zee5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। खास बात यह है की फैंस इसे न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी तमिल और बाकी भाषा में भी देख रहे हैं जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि आजादी और जस्टिस व्यवस्था की जटिलताओं को दिखाती है।