'Nakaab' में Esha Gupta और Mallika Sherawat का हॉट लिपलॉक सीन देख आप भी आंहें भरने लगेंगे
‘Nakaab’ में Esha Gupta और Mallika Sherawat का हॉट लिपलॉक सीन देख आप भी आंहें भरने लगेंगे

Esha Gupta Mallika Sherawat Liplock: अगस्त 2025 की रोमांटिक वेब सीरीज नकाब अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख डालिए. ईशा गुप्ता और मल्लिका शेरावत ने इस सीरीज में कमाल का लिपलॉक सीन दिया है. वहीं, ईशा का इंटीमेट सीन देख आप होश खो बैठेंगे.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 20, 2025 11:49:00 PM IST

Esha Gupta In Nakaab: 2025 की सबसे हिट रोमांटिक वेब सीरीज नकाब (Nakaab), दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चित हो रही है. इसमें रोमांस, सस्पेंस और थ्रिल का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है. ईशा गुप्ता (Esha Gupta) ने इस सीरीज में ऐसा सीन दिया कि फैंस बस देखते ही रह गए. उनका हॉट और बोल्ड अंदाज, हर एक्सप्रेशन और हर डायलॉग बस सीधे दिल पर असर करता है.

ये सीन खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें रोमांस और सस्पेंस का परफेक्ट मिश्रण है. ईशा गुप्ता ने अपने किरदार की भावनाओं को इतनी बारीकी से पेश किया कि दर्शक हर पल उनके साथ जुड़ जाते हैं. हर छोटी चुप्पी और हर झलक में उनका जादू नजर आता है.

सीरीज की स्टारकास्ट में मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat), ईशा गुप्ता (Esha Gupta) और गौतम रोड़े (Gautam Rode) शामिल हैं. नकाब (Nakaab) को 15 अगस्त 2025 को रिलीज किया गया और रिलीज के बाद से ही यह सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर फैंस के बीच तेजी से ट्रेंड कर रही है. फिलहाल इसके हॉट और बोल्ड सीन ओटीटी पर तहलका मचा रहे हैं.

कहानी में है जबरदस्त थ्रिल

नकाब की कहानी रहस्यमय और थ्रिलिंग है. इसमें प्यार और रहस्य का संगम देखने को मिलता है, और यही चीज इस सीरीज को अलग बनाती है. इस सीन में ट्विस्ट और रोमांस दोनों हैं, जो फैंस को पूरी तरह बांधे रखते हैं. अगर आप हॉट रोमांस और थ्रिलिंग सस्पेंस के फैन हैं, तो नकाब आपके लिए परफेक्ट है. ईशा गुप्ता की एक्टिंग इसे और भी मजेदार और यादगार बना देती है. मल्लिका शेरावत और ईशा ने इसमें बेहद सिजलिंग लिपलॉक सीन दिया है, जो लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं. वहीं, गौतम रोड़े और ईशा का इंटीमेट सीन भी इस सीरीज को बोल्ड बनाने के लिए काफी है.

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें ‘नकाब’

तो देर किस बात की? MX Player पर जाकर Nakaab देखें और इस हॉट और रोमांचक सीन का मजा लें. फैंस इसके ट्रेलर देखने के बाद से ही काफी एक्साइटेड हैं. उनके रिएक्शन्स भी सोशल मीडिया पर देखने वाले हैं.

