एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचाने जा रही है Shiva, सुपरस्टार Nagarjuna फिर एक्शन और धमाल मचाते आएंगे नजर…

Nagarjuna's Shiva To Re-Release : साउथ एक्टर नागार्जुन की कल्ट क्लासिक फिल्म शिवा सिनेमाघरों में एक बार फिर रिलीज़ होने के लिए तैयार है। यह फिल्म 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 9, 2025 12:09:00 IST

Nagarjuna’s Shiva To Re-Release : साउथ के सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन की कल्ट क्लासिक फिल्म शिवा सिनेमाघरों में एक बार फिर रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। इस फिल्म में शिवा, अमला और रघुवरन जैसे मशहूर किरदार नजर आए थे। यह फिल्म 1989 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। अब एक बार फिर यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

एक्टर ने पोस्ट कर दी जानकारी 

इस बात की जानकारी खुद साउथ एक्टर नागार्जुन ने दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर कर एक्टर ने लिखा कि-50 YearsOf Annapurna नमस्ते दोस्तों! हम सबसे प्रतिष्ठित फिल्म शिवा को वापस ला रहे हैं,और वो भी पहली बार  4Kडॉल्बी एटमॉस साउंड में शिवा का ट्रेलर COOLIE के साथ 14 अगस्त को!! शिवा फिल्म बहुत जल्द

डायरेक्टर ने जताई खुशी 

वहीं फिल्म के डायरेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा, “नागार्जुन और निर्माताओं का मुझ पर भरोसा ही इस फ़िल्म को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में मददगार रहा। यह अविश्वसनीय है कि आज भी लोग हर दृश्य और किरदार को याद रखते हैं। इस फिल्म की मूल ध्वनि की काफ़ी सराहना की गई थी, फिर भी इसे आज के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से फिर से बनाने का फ़ैसला किया गया। “

