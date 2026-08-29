Nagarjuna Akkineni की पत्नी पर मरते थे रजनीकांत! जब अमाला के बिना नहीं रह पा रहे थे थलाइवा; बीवी को देने वाले थे तलाक?

Nagarjuna Akkineni Wife Love Affair: आज की इस पुरानी कहानी में, हम उस समय को याद कर रहे हैं जब 1980 के दशक के आखिर में अमाला अक्किनेनी के साथ रजनीकांत के कथित अफेयर की खबरें सुर्खियों में थीं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं और काफी विवाद खड़ा हो गया. यह भी कहा जाता है कि जब वो डेटिंग कर रहे थे, तब थलाइवा 36 साल के थे और अमाला सिर्फ 19 साल की थीं.

रजनीकांत और अमाला ने कथित तौर पर डेटिंग कब शुरू की?

1980 के दशक में, रजनीकांत पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर चुके थे और उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके थे. ऐसी ही एक जोड़ी जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वो थी अमाला अक्किनेनी के साथ. दोनों ने ‘माप्पिल्लई’, ‘कोडी परक्कुथु’ और ‘वेलाइकरण’ जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें बहुत सारे प्रशंसक दिलाए. ज़ी न्यूज़ के अनुसार, ‘वेलाइकरण’ की शूटिंग के दौरान ही उनकी नज़दीकियां बढ़ीं. ऐसी अटकलें थीं कि रजनीकांत के मन में अभिनेत्री के लिए खास जगह बन गई थी और जल्द ही इससे बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलने लगीं.

लता के साथ शादी खत्म करने वाले थे रजनीकांत

हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गपशप कॉलम में ऐसी बातें छपती रहीं कि रजनीकांत और अमाला के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया था. कहा जाता था कि वो अक्सर एक-दूसरे से अपने मन की बात कहते थे और प्रोफेशनल ज़िंदगी से हटकर निजी मामलों पर भी चर्चा करते थे. बिना पुष्टि वाली खबरों के अनुसार, वो अमाला की शूटिंग के दौरान उनसे मिलने की कोशिश भी करते थे. यह भी चर्चा थी कि यह रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि दिग्गज स्टार ने लता के साथ अपनी शादी खत्म करने के बारे में सोचा था. कथित तौर पर, उन्होंने उन्हें तलाक का नोटिस भी भेजा था. खबरों के मुताबिक, रजनीकांत को अपने प्रशंसकों से चेतावनी भरे पत्र और बहिष्कार की धमकियां मिली थीं.

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कथित अफेयर का नतीजा

कथित तौर पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि लता ने के. बालचंदर से संपर्क किया, जो लंबे समय से रजनीकांत के मेंटर रहे थे. कहा जाता है कि उन्होंने बीच-बचाव किया और अभिनेता को इतना बड़ा कदम न उठाने की सलाह दी. उन्होंने ‘कुली’ अभिनेता को याद दिलाया कि इस फैसले का उनके परिवार, प्रशंसकों और करियर पर क्या असर पड़ सकता है. कथित तौर पर इस बातचीत के बाद ही रजनीकांत उस कथित रिश्ते से पीछे हट गए. समय के साथ, अमला आगे बढ़ गईं और ‘थलाइवा’ के साथ उनके नाम को जोड़ने वाली अफ़वाहें धीरे-धीरे खत्म हो गईं. हालाँकि बहुत से लोग मानते हैं कि ये बातें महज़ बेबुनियाद अफ़वाहें थीं, फिर भी यह किस्सा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले विवादों में से एक बना हुआ है.

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