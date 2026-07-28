सबसे खूंखार लेडी विलेन, जिसके आगे फीके थे दिग्गज स्टार्स; Rolls Royce से सड़कों पर घूमती थीं, गुमनामी में हुआ निधन

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम है नादिरा. अभिनेत्री का जन्म इराक में हुआ था. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की थीं, जिसमें उन्होंने लेडी विलेन का किरदार निभा सबका दिल जीत लिया था. कहा जाता था कि उनके पास भारत की पहली रोल्स रॉयस कार थी. और लोग उनके दीवाने थे. लेकिन किस्मत कभी एक सी नहीं रहती. अंतिम समय में उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था और गुमनामी में उनका निधन हो गया था.

क्या था असली नाम?

50 के दशक की सबसे निर्भीक और बोल्ड विलेन नादिरा का असली नाम फ्लोरा एजेकियल था. वह इराक के बगदाद में जन्मीं थीं. बताया जाता है कि जब नादिरा सिर्फ 19 साल की थी. तब महान डायरेक्टर महबूब खान ने उन्हें फिल्म ‘आन’ में सीधे राजकुमारी का किरदार थमा दिया था.

अन्य हीरोइनों से ज्यादा मिलती थी फीस

आपको बता दें कि उस जमाने में जब बड़ी-बड़ी हीरोइनों को महीने के 100 रुपये फीस के तौर पर मिलते थे. तब नादिरा को महबूब खान ने 200 रुपये महीने की पगार पर साइन किया था. साल 1955 में नादिा ने फिल्म ‘श्री 420’ में सिगरेट होल्डर हाथ में थामे एक गाना किया था. जब उन्होंने ‘मुड़-मुड़ के ना देख’ पर अपनी कातिलाना अदाएं दिखाई. तो हीरोइनों से ज्यादा चर्चे इस लेडी विलेन के होने लगे.

रोल्स रॉयस लेकर घूमती थीं

अभिनेत्री नादिरा इतनी बेबाक थी कि उस दौर में जब बड़े-बड़े मेल सुपरस्टार्स भी रोल्स रॉयस खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. नादिरा मुंबई की सड़कों पर अपनी चमचमाती रोल्स रॉयस में रानी की तरह घूमती थी.

जब जिंदगी में आया अहम मोड़

नादिरा की जिंदगी ठीक-ठाक चल रही थी. तभी दो नाकाम शादियों और रिश्तेदारों की धोखाधड़ी ने उनकी पूरी संपत्ति चुरा ली. जिस औरत ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी थी, उसे आखिरी दिनों में साउथ बॉम्बे के एक छोटे से फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहना पड़ा. कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए बॉलीवुड का एक भी बड़ा सितारा नहीं पहुंचा. केवल कुछ वफादार पड़ोसी और उनकी देखभाल करने वाली बाई ही उस आखिरी सफर की गवाह बनी.

यह खबर भी पढ़ें: 26 की उम्र में पति की मौत, समाज के खिलाफ जाकर फिल्मों में रखा कदम, 40 साल के बेटे को खोया..जानिए उनकी दर्दभरी कहानी