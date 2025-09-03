नागिन बनकर कोहराम मचाएगी यह खूबसूरत हसीना, चलेगी ऐसी चाल और साजिशें देख हो जाएंगे हैरान!

Naagin 7: टीवी इंडस्ट्री का सबसे फेमस शो नागिन एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापस लौट रहा है, फैंस इसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जैसे-जैसे शो लॉन्च होने की तारीख नजदीक आ रही है फैंस के अंदर यह जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है की इस बार शो में कौन-कौन नजर आने वाले हैं और कौन होगा कहानी का सबसे बड़ा विलेन ? यह सवाल हर किसी के मन में आ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस बार नागिन 7 में कई सारे नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं।

चांदनी शर्मा बनेगी नेगेटिव लीड कहानी में लाएगी नया मोड़

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार नागिन 7 में “चांदनी शर्मा” जिन्होंने मशहूर टीवी शो ‘झनक’ से काफी ज्यादा फेम पाया था। वो इस शो में नजर आने वाली है उनकी एंट्री के साथ शो में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। चांदनी अपने डिफरेंट एटीट्यूड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उनका रोल इतना इंटेंस होगा कि वह नागिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं।

मेन लीड को लेकर प्रियंका चाहर चौधरी का नाम आ रहा है सामने

सोशल मीडिया पर यह खबरें काफी तेजी से फैल रही है कि प्रियंका चाहर चौधरी ने ने शो की प्रमोशनल शूटिंग की है और नागिन में हीरोइन का किरदार निभा सकती है लेकिन यह बात अभी तक कंफर्म नहीं है बताया जा रहा है कि अगर शो की लॉन्च डेट और ज्यादा डिले होती है तो वह प्रोजेक्ट छोड़ सकती हैं लेकिन प्रियंका नहीं इन ख़बरों को अफवाह बताते हुए बिल्कुल मना कर दिया है उनके फैंस चाहते हैं कि वह इस पापुलर सीरीज का हिस्सा बने।

कास्टिंग के दौरान यह नाम आए सामने

चांदनी शर्मा और प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा भी ऐसे कुछ सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम नागिन की कास्टिंग को लेकर सामने आ रहा है। हिबा के बारे में खबर है कि उन्होंने शो का मॉक शूट पूरा कर लिया है। इसके साथ ही तस्नीम नेरुरकर के भी जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, पहले अफवाह थी कि अंकिता लोखंडे और ईशा मलवीया लीड रोल में हो सकती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई।