‘मेरे पापा ने इस्लाम अपनाया’, लेकिन मुझे कहा काफिर; फूट-फूटकर रोइ अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला

Faria Abdulla Video: फिल्म एक्ट्रेस फारिया अब्दुल्ला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने हैदराबाद के पुराने शहर में हुए बोनालु उत्सव में हिस्सा लिया था. इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. इन कमेंट्स से परेशान होकर फारिया ने एक सेल्फी वीडियो के जरिए अपनी बात रखी. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भक्ति को लेकर क्या बोलीं फारिया

बोनालु उत्सव में शामिल होने के दौरान फर्रिया के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. लेकिन कुछ लोगों ने उनके उत्सव में शामिल होने पर सवाल उठाए और धार्मिक नजरिए से कमेंट किए. फर्रिया ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हर इंसान और हर जीव में भगवान को देखना ही सच्ची भक्ति है. उन्होंने कहा कि अगर मन में नफरत रखकर भगवान को खोजेंगे, तो यह सही रास्ता नहीं है. फर्रिया के मुताबिक, भगवान किसी एक जगह या किसी एक धर्म के नहीं हैं. भगवान हर जगह मौजूद एक दिव्य शक्ति हैं. उन्होंने सवाल किया कि इतनी विशाल धार्मिक भावना को छोटी और संकीर्ण सोच तक कैसे सीमित किया जा सकता है.

इस्लाम को लेकर क्या बोलीं फारिया

इतना ही नहीं फारिया ने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड का खुलासा भी किया और बताया, ‘मेरे पापा कन्वर्टेड मुस्लिम हैं. क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? उन्होंने इस्लाम अपनाया क्योंकि उन्हें यह धर्म पसंद आया था. फारिया ने साफ किया कि उन्होंने बचपन से हमेशा इस्लाम के खूबसूरत पहलुओं को देखा और सीखा है.’

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उन्हें ‘काफ़िर’ कहने वालों को जवाब

फ़रिया ने आगे बताया कि कुछ लोग उन्हें ‘काफ़िर’ कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रही हैं. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नफ़रत के बदले भी वह प्यार ही बांटती रहेंगी. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें अपने आस-पास की हर चीज़ में पेड़-पौधों, पत्थरों और तितलियों तक में भगवान और ज़िंदगी नज़र आती है. यह कहते हुए फ़रिया की आँखों में आँसू आ गए और वह रोने लगीं.