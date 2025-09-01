स्कैम 1992 से लेकर मिर्जापुर तक, इन वेब सीरीज ने OTT पर मचाया तहलका!

Web Series On OTT Platform: आजकल लोग फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट का नजरिया ही बदल दिया है। अब दर्शक घर पर ही बैठकर काफी अच्छे तरीके से बेहतरीन कंटेंट पा लेते हैं। कुछ ऐसी सीरीज होती है जो कि अपनी दमदार स्टोरी लाइन और जबरदस्त एक्टिंग के जरिए फैन्स के दिलों पर अपनी छाप छोड़ती है अगर आप भी बोरियत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ऐसी ही कुछ वेब सीरीज देख सकते हैं जो आपके मूड को फ्रेश बना देंगी।

स्कैम 1992 असली घटनाओं पर आधारित है यह वेब सीरीज

जब भी आपको बेहतरीन सीरीज देखने का मन करे तो आप स्कैम 1992 देख सकते हैं यह सीरीज हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित है जिसे 90 के दशक में पूरे शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया था इसमें बेहतरीन एक्टिंग के जरिये प्रतीक गांधी ने सभी का दिल जीत लिया है इसको आईएमडीबी ने 9.3 रेटिंग दी है जो कि इसे काफी ज्यादा पॉपुलर बताती है। .

पंचायत गांव की सादगी से जुड़ी एक प्यारी सी कहानी

आप भी हल्की-फुल्की और दिल लेने वाली कहानी देखना पसंद करते हैं तो पंचायत आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। इस सीरीज को जितेंद्र कुमार की शानदार एक्टिंग और भी ज्यादा खास बनाती है। कहानी एक ऐसे युवक की है जो शहर से गांव में पंचायत सचिव की नौकरी करने आता है गांव की सिंपलीसिटी वहां के लोगों और रोजाना की लाइफस्टाइल की छोटी- छोटी बातें इस सीरीज को बहुत ही रिलेटेबल बनती है इसकी आईएमडीबी वेटिंग 8.9 है।

फैमिली मैन एक सीक्रेट एजेंट की दोहरी जिंदगी

मनोज बाजपेयी ने इस सीरीज में काफी दमदार एक्टिंग की है इसमें आपको एक्शन थ्रिल और इमोशन काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। द फैमिली मैन की कहानी ऐसे आदमी की है जो की सीक्रेट एजेंट है लेकिन परिवार को अपनी असली नौकरी के बारे में कुछ नहीं बताता है उनसे छुपा के रखता है। एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी के बीच फंसे कैरेक्टर की भूमिका इसमें दिखाई गई है यह सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

एस्पिरेंट्स और मिर्जापुर दो अलग-अलग दुनिया की

टीवीएफ की एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट की कहानी है जो की upsc की तैयारी करते हैं इसमें दोस्ती मेहनत सागर को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है जो हर यंगस्टर को इंस्पायर कर सकता है वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर एक क्राइम सीरीज है जो कि जहां पर पावर और गन का खेल चलता है इसमें पंकज त्रिपाठी ,अली फसल विक्रांत है जिन्होंने दमदार एक्टिंग की है।