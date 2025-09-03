क्या आपने भी देखें हैं ये K-Drama, जिनका पूरा सोशल मीडिया हुआ दीवाना

आजकल के ड्रामा का केज कोरिया तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी k drama नहीं है जिसके रिलीज होते ही लोगों ने ना देखा हो जैसे ही कोई रोमांटिक ड्रामा रिलीज होता है वैसे उसके क्लिप डायलॉग और रोमांटिक सीन इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगते हैं वही ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स और यूट्यूब पर उनकी क्लिप्स की बहार आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई कहानी का दीवाना हो गया है तो कोई स्टारकास्ट का।

के ड्रामा के पॉपुलर होने के पीछे क्या है कारण ?

के ड्रामा के फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनकी कहानी और उनके कैरेक्टर्स होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते है।k drama में दिखाए जाने वाली कॉलेज लव स्टोरी, एक्शन या थ्रिल भरी स्टोरी या फिर से प्यारी सी रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी हो। हर जॉनर में के ड्रामा ने आपने शानदार प्रदर्शन करके फैंस को अपना दीवाना बना लिया है। k drama की शानदार सिनिमेटोग्राफी हो या बैकग्राउंड म्यूजिक हो इन सभी के कारण से उन्हें काफी ज्यादा खास बनाते हैं।

k drama ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

अगर आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपने यह चीज देखी होगी कि कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं जिनसे ट्रेंड सेट हो जाता है लोगों उनके फेमस डायलॉग की एडिट बनाते हैं ओरिजिनल साउंडट्रेक को बैकग्राउंड में लगाकर वीडियो शूट करते हैं। हर एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद लोग उससे रिलेटेड अपनी राय शेयर करते हैं

सोशल मीडिया पर फेमस है ये k drama

कुछ के- ड्रामा ऐसे होते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तहलका मचा दिया है और वह अपनी स्टोरी लाइन और स्टार कास्ट की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में आए।

Queen of Tears

क्वीन ऑफ़ टियर्स ने रोमांटिक ड्रामा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है सीरीज की कहानी में कपल के रिश्ते के बीच में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं और यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर आपको ले जा सकती है। ये उन k drama में से एक था जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड किया था।

Extraordinary You

यह ड्रामा उन लोगों की कहानी है जो कॉमिक बुक के कैरेक्टर होते हैं और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं। रोमांस, सस्पेंस और फैंटेसी से भरी इसकी स्टोरी ने युवाओं को खूब पसंद आई। यह K-Drama इंस्टाग्राम रील्स पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ।

Vincenzo

एक डार्क कॉमेडी और थ्रिलर शो, जिसमें एक माफिया वकील कोरिया आता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का शानदार कॉम्बिनेशन इसे सुपरहिट बनाता है। इसके डायलॉग्स और आइकॉनिक सीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहे।