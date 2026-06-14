मुस्लिम कलाकारों ने बनाया था राधा-कृष्ण का ये गाना, 26 साल बाद भी नहीं फीका पड़ा इसका जादू

Lagaan movie: भारतीय सिनेमा में ऐसे बहुत कम गीत होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए पीढ़ियों तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं. साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान का फेमस गीत ‘राधा कैसे ना जले’ उन्हीं कालजयी गीतों में से एक है. राधा और कृष्ण के प्रेम, नोकझोंक और भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाने वाला ये गीत आज भी उतना ही पसंद किया जाता है, जितना अपनी रिलीज के समय था. दिलचस्प बात ये है कि हिंदू पौराणिक पात्रों और उनकी भावनाओं पर आधारित इस गीत को यादगार बनाने में मुस्लिम कलाकारों की अहम भूमिका रही थी.

कई दिग्गज कलाकारों ने मिलकर रचा था ये गीत

‘राधा कैसे ना जले’ केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता की मिसाल भी माना जाता है. इस गाने के लिरिक्स फेमस गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे थे, जिन्होंने राधा की शिकायतों और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में पिरोया. वहीं ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने इसे मधुर धुनों से सजाया, जिसने गीत को एक अलग पहचान दी.

गीत की कोरियोग्राफी दिग्गज नृत्य निर्देशक सरोज खान ने की थी. उनके निर्देशन में तैयार किए गए डांस सीक्वेंस आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं. फिल्म में ये गीत आमिर खान और ग्रेसी सिंह पर फिल्माया गया था, जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने गाने की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.

आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज ने बनाया खास

इस गीत को अपनी आवाज दी थी हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले और लोकप्रिय गायक उदित नारायण ने. दोनों की सुरीली आवाज ने राधा और कृष्ण के संवादों को जीवंत बना दिया. यही वजह है कि दो दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है.

कला और संस्कृति के संगम की मिसाल

‘राधा कैसे ना जले’ इस बात का उदाहरण है कि कला किसी धर्म, जाति या समुदाय की सीमाओं में नहीं बंधती. राधा-कृष्ण की कथा पर आधारित इस गीत को जिन कलाकारों ने लिखा, संगीतबद्ध किया, कोरियोग्राफ किया और पर्दे पर उतारा, उन्होंने अपनी प्रतिभा से इसे कालजयी बना दिया. यही कारण है कि 26 साल बाद भी ये गीत भारतीय सिनेमा के सबसे फेमस और यादगार गीतों में गिना जाता है.