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Mushtaq Khan Passed Away: ‘मेरी एक टांग नकली है’ डायलॉग से मशहूर मुश्ताक खान का निधन, लिवर कैंसर से थे पीड़ित

Mushtaq Khan Passed Away: 'वेलकम' और 'आशिकी' जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में लिवर कैंसर से निधन हो गया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 24, 2026 8:22:01 PM IST

मुश्ताक खान का हुआ निधन
मुश्ताक खान का हुआ निधन


Mushtaq Khan Passed Away: ‘वेलकम’, ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘हम हैं राही प्यार के’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का आज निधन हो गया. वे पिछले 15 दिनों से लिवर कैंसर का इलाज करवा रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे. उनके बिजनेस पार्टनर शिवम ने इंडिया टुडे को यह खबर कन्फर्म की. एक्टर को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था.

शिवम के मुताबिक, मुश्ताक खान को करीब 5 साल पहले कैंसर का पता चला था. हाल ही में बीमारी फिर से बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक्टर का अंतिम संस्कार कल होगा. अंतिम संस्कार की तैयारियों के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

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वेलकम मूवी का डायलॉग हुआ मशहूर

‘मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था’ वाला डायलॉग हर किसी की जुबान पर है. उनके द्वारा निभाए गए कई किरदार लोगों के जेहन में आज भी घर बनाकर बैठे हैं. उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग और कॉमेडी रोल करके अपनी अलग पहचान बनाई थी. फिल्म वेलकम में उनके द्वारा किया गया काम काफी पसंद आया. उन्होंने ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘हम हैं राही प्यार के’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से अलग छाप छोड़ी.

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फैन्स हुए भावुक

मुश्ताक खान के अचानक निधन की खबर सामने आने के बाद उनके फैन्स काफी मायूस हैं. जिस कलाकार ने अपने ऑन-स्क्रीन किरदारों से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, आज उसी ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए हैं. बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार कल शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को किया जाएगा.

मुश्ताक एक भयानक घटना का शिकार हुए थे!

मुश्ताक खान 2024 में अपहरण की एक डरावनी घटना का भी शिकार हुए थे. 20 नवंबर 2024 को उन्हें एक इवेंट में शामिल होने के बहाने मेरठ बुलाया गया था. पुलिस के मुताबिक, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से एक कार में बिठाया गया और फिर बिजनौर ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने उन्हें लगभग 12 घंटे तक प्रताड़ित किया और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. इस पूरे मामले पर मुश्ताक ने बताया था कि अपहरणकर्ता यह जानकर हैरान रह गए कि एक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे. उन्हें लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री का हर एक्टर करोड़ों कमाता है. मुश्ताक किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे और उन्होंने अपने इस भयानक अनुभव के बारे में बताया.

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Tags: mushtaq khan
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