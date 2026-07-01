Home > मनोरंजन > Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह

Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह

Musafir Cafe Release Date: हाल ही में दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास पर आधारित फिल्म 'मुसाफिर कैफे' का टीजर जारी हो गया है. टीजर में विक्रांत मैसी काफी रोमांटिक दिख रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी गयी है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 3:42:08 PM IST

'मुसाफिर कैफे' का टीजर जारी
'मुसाफिर कैफे' का टीजर जारी


Musafir Cafe: दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास पर आधारित फिल्म ‘मुसाफिर कैफे’ का टीजर जारी हो गया है. आज फिल्म निर्माताओं और नेटफ्लिक्स ने फिल्म का टीजर शेयर किया. इसके साथ ही निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है. 

फिल्म में विक्रांत का रोल काफी रोमांटिक है. बता दें कि इस फिल्म में विक्रांत के साथ वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

You Might Be Interested In

तीन अजनबियों की कहानी है ‘मुसाफिर कैफे’

निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म तीन मुसाफिरों (यात्रियों) की यात्रा की कहानी बताती है , जिनकी यात्राएं अप्रत्याशित तरीकों से आपस में जुड़ जाती हैं. यह दर्शाती है कि कैसे अजनबी साथी बन जाते हैं, कैसे आकस्मिक मुलाकातें भाग्य बदल सकती हैं, और कैसे हर निर्णय एक यात्रा को आकार देता है. भोपाल और मसूरी में फिल्माई गई ‘मुसाफिर कैफे’ तीन अजनबियों के जीवन की कहानी है, जिनके रास्ते अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. विक्रांत मैसी ने चंदर मोहन शर्मा का किरदार निभाया है, जो एक ऐसा जीवन तलाश रहा है जो सचमुच उसका अपना हो. वेदिका पिंटो ने सुधा का किरदार निभाया है, जो अपना भविष्य खुद संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वहीं महिमा मकवाना ने प्रीति का किरदार निभाया है, जिसकी शांत शक्ति और करुणा कहानी का केंद्र बन जाती है.

दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास पर आधारित है फिल्म 

शरण्या राजगोपाल द्वारा निर्मित और लिखित, रुचिर अरुण द्वारा निर्देशित यह फिल्म दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास पर आधारित है. इसका निर्माण टेरिबली टाइनी टेल्स और होममेड स्टोरीज ने किया है. शो का पहला लुक इस साल फरवरी में जारी किया गया था. विक्रांत मैसी के अलावा आदिल हुसैन, राजीव सिद्धार्थ, अनुभा फतेहपुरिया, लवलीन मिश्रा और सादिया सिद्दीकी भी फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में हैं. मुसाफिर कैफे 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा.

Tags: bollywoodentertainmentvikrant massy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026
Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह
Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह
Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह
Musafir Cafe: फिल्मों पर फिर चलेगा novels का जादू! ‘मुसाफिर कैफे’ में रोमांटिक अंदाज में नजर आये विक्रांत मैसी, टीजर से दर्शकों में उत्साह