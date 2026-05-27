मरने के बाद भी खत्म नहीं हुए मुन्ना भैया और बबलू, ‘मिर्जापुर’ में होगी वापसी, फिर करेंगे दबंगई

Mirzapur The Movie: मिर्जापुर वेबसीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. इस सीरीज के तीन पार्ट्स रिलीज किए जा चुके हैं. इसका तगड़ा बज बना हुआ है. अब मेकर्स इसे फिल्म के रूप में थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही सीरीज के तीन पार्ट्स रिलीज हुए हैं और तीनों ही सुपरहिट रहे हैं लेकिन जब इसे लिखा गया था, तो शुरुआत से ही फिल्म के तौर पर सोचा गया था. इसके बारे में खुलासा करते हुए लेखक पुनीत कृष्णा ने खुलासा करते हुए कुछ हैरान करने वाली चीजें बताई हैं.

पहले दूसरा नाम रखना चाहते थे मेकर्स

उन्होंने बताया कि कई सालों तक उनके लैपटॉप में एक फोल्डर था, जिसका नाम “गुड्डू और बबलू की कहानी” रखा गया था. यहां तक कि जब ‘मिर्ज़ापुर’ के तीन सीज़न आ चुके थे, तब भी उन्होंने वही नाम रखा लेकिन जब फिल्म को मंजूरी मिली, तब पहली बार उन्होंने नया फोल्डर बनाया और उसका नाम रखा “मिर्ज़ापुर: द फिल्म” रखा. पुनीत कृष्णा ने कहा कि उनके लिए ‘मिर्ज़ापुर’ हमेशा से बड़े पर्दे की कहानी थी. दर्शकों ने इसे वेब सीरीज़ के रूप में देखा लेकिन असल में इसकी सोच एक फिल्म जैसी थी, जो अब 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है. खास बात ये है कि इस बार फिल्म की शूटिंग मिर्जापुर में ही की गई है. पहले सीरीज में शूटिंग उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई थी.

फिल्म में जबरदस्त एक्शन और होंगे गाने

उन्होंने बताया कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई, तब उन्हें लगा कि बड़े पर्दे पर इस तरह की कहानी दिखाने का मौका उनसे छूट गया. इसके बाद जब उन्हें स्ट्रीमिंग शो बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया. पुनीत कृष्णा ने कहा कि पूरी टीम यह समझने की कोशिश कर रही है कि एक शो को फिल्म के रूप में कैसे पेश किया जाए. फिल्म को इस तरह बनाया जा रहा है कि जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी है, वे भी किरदारों और उनकी कहानी को आसानी से समझ सकें. साथ ही फिल्म में बड़े स्तर का एक्शन और गाने भी होंगे, ताकि दर्शकों को पूरी तरह सिनेमाई अनुभव मिल सके.

मिर्जापुर द मूवी के किरदार

मिर्जापुर द मूवी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सीरीज में जो किरदार मर चुके हैं, वो भी इसमें नजर आने वाले हैं. मुन्ना भैया सीजन 2 में मर चुके थे. बबलू पंडित सीजन एक में मर गए थे. स्वीटी भाभी भी पहले सीजन में मर गई थी. हालांकि फिल्म में ये सभी किरदार नजर आने वाले हैं. पुनीत कृष्णा ने बताया कि इस फिल्म में मुन्ना, गुड्डू, बबलू, कालीन भैया, रति शंकर, गोलू, डिम्पी और स्वीटी समेत लगभग सभी अहम किरदार नजर आएंगे. हालांकि इस फिल्म में विक्रांत मैसी की वापसी नहीं होगी. उनकी जगह जितेंद्र कुमार नजर आ सकते हैं.