Home > मनोरंजन > पहली शादी टूटने पर खुद से होने लगी थी नफरत, 3-4 दिन तक कमरे में बंद रहे Munawar Faruqui; फिर क्यों लिया दूसरी शादी का फैसला?

पहली शादी टूटने पर खुद से होने लगी थी नफरत, 3-4 दिन तक कमरे में बंद रहे Munawar Faruqui; फिर क्यों लिया दूसरी शादी का फैसला?

Munawar Faruqui Personal Life: बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारुकी की जिंदगी बाहर से भले ही शानदार दिख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. शोहरत, काम और फैंस का प्यार मिलने के बावजूद वह अंदर से खुश नहीं थे.

By: Shristi S | Published: November 12, 2026 11:33:44 PM IST

मुनव्वर फारुकी ने बताया क्यों लिया दूसरी शादी का फैसला
मुनव्वर फारुकी ने बताया क्यों लिया दूसरी शादी का फैसला


Munawar Faruqui on Second Marriage: बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारुकी की जिंदगी बाहर से भले ही शानदार दिख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. शोहरत, काम और फैंस का प्यार मिलने के बावजूद वह अंदर से खुश नहीं थे. पहली शादी टूटने का दर्द और बेटे से जुड़ी जिम्मेदारियां उन्हें परेशान कर रही थीं. हाल ही में मुनव्वर ने अपनी जिंदगी के इसी मुश्किल अध्याय पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया, जब वह खुद से नफरत करने लगे थे और कई दिनो तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था. 

बेटे को बहन के घर छोड़कर गए थे बिग बॉस

हाल ही में मुनव्वर फारुकी ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ बातचीत में अपनी पहली शादी और अपने बेटे के बारे में कई बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी से उनका एक बेटा है. जब वह बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले थे, तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी किसी और से शादी करने वाली हैं और बेटे को अपने साथ नहीं रखना चाहतीं. इस वजह से मुनव्वर ने अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ दिया था. उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि शो छोड़ने के बाद वह बेटे को अपने पास रखेंगे.

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बिग बॉस जीतने के बाद भी दुखी थे मुनव्वर

मुनव्वर ने बताया कि बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी और काम मिलने लगा. लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि लगातार अटेंशन उनकी ज़िंदगी और उनके बेटे के लिए अच्छा नहीं है. अपने मुश्किल समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के लिए दुआ करते हुए रोते थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को तीन-चार दिनों के लिए अपने लिविंग रूम में बंद कर लिया था. जब वह बाहर जाता था तो उसे खुद से नफ़रत होती थी. वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था.

उसने दोबारा शादी करने का फ़ैसला क्यों किया?

मुनव्वर ने बताया कि इस दौरान, उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. उसे एक सिग्नल मिला कि उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए. फिर वह मेहजबीन कोटवाला से मिला. वे एक कॉमन दोस्त के ज़रिए मिले थे. मेहजबीन एक मेकअप आर्टिस्ट है और पहले भी शादीशुदा थी. उनकी एक बेटी है.

एक महीने में शादी का फ़ैसला

मुनव्वर ने जल्द ही मेहजबीन को प्रपोज़ किया, और उन्होंने मई 2024 में शादी कर ली. यह उनकी दूसरी शादी थी. कपल ने मई 2026 में अपनी बेटी, बरिरा का स्वागत किया. बातचीत के दौरान, मुनव्वर ने अपनी पत्नी की तारीफ़ करते हुए उसे ‘स्वीट गर्ल’ कहा.

Tags: Munawar FaruquiMunawar Faruqui News
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