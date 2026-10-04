Video: बस होंठ गीले… संबोधन के दौरान गुलजार साहब को उठी पानी की तलब; बिना देर किए सचिन ने किया ये काम

Sachin Tendulkar Gulzar Video: मुंबई में आयोजित डॉ. पी. जगन्नाथ की किताब ‘डीआर ब्लू: ए कैंसर सर्जन की जर्नी इनटू द ह्यूमन साइड ऑफ हीलिंग’ के विमोचन कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और हो भी क्यों ना, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और गुलजार साहब के बीच कुछ सेकेंड के बेहद खास पल दिखाई दे रहे हो. वीडियो में जिस तरह सचिन ने गुलजार की छोटी सी जरूरत का ध्यान रखा, उसे देखकर लोग उनकी सादगी और संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं.

जब गुलजार साहब को पानी देने तुरंत उठे सचिन

कार्यक्रम के दौरान गुलजार साहब अपना संबोधन दे रहे थे. इसी बीच उन्हें पानी की जरूरत महसूस हुई. पास बैठे सचिन तेंदुलकर ने तुरंत पानी का गिलास लिया और गुलजार के पास पहुंच गए. वीडियो में सचिन को गुलजार से कहते सुना जा सकता है कि बस होंठ गीले कर दीजिए.

गुलजार साहब पानी लेते हैं और सचिन का शुक्रिया अदा करते हैं. इसी दौरान वह सचिन का हाथ भी थाम लेते हैं. दोनों के बीच का यह छोटा सा संवाद और सहज व्यवहार कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. कुछ ही देर में यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

@sachin_rt ’s thoughtful gesture towards Gulzar Sahab touched hearts. While Gulzar was speaking on stage, Sachin walked up & offered him a glass of water. The simple moment reflected warmth, respect & humility between two celebrated icons. #SachinTendulkar #Gulzar https://t.co/eT89DQNNr3 — Bobby Yedida (@bobby_yedida) October 3, 2026

सोशल मीडिया पर सचिन की सादगी की चर्चा

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स सचिन के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि बड़े मंच पर कई दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद सचिन ने बिना किसी दिखावे के गुलजार की जरूरत को समझा और खुद पानी लेकर पहुंच गए. कई लोगों ने इस पल को दिल छू लेने वाला बताया. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि इंसान की असली विनम्रता बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के ऐसे छोटे व्यवहार से दिखाई देती है.

एक मंच पर जुटे कई दिग्गज

बता दें कि किताब के विमोचन कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, गुलजार साहब और सचिन तेंदुलकर समेत कई चर्चित हस्तियां मौजूद थीं. किताब में कैंसर के इलाज के मानवीय पहलू, मरीजों की भावनाओं और डॉक्टर मरीज के रिश्ते जैसे विषयों पर चर्चा की गई है.