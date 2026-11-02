आगे किसी कार्यक्रम में नहीं मिलेगी… दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर सियासी घमासान; BMC ने हटाया तो मेयर ने क्या कहा?

Ritu Tawde on Dia Mirza: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा का प्रदूषण-मुक्त दिवाली का संदेश देने वाला वीडियो अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है. BMC की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में दीया ने लोगों से दिवाली के दौरान प्रदूषण कम करने और पटाखों को लेकर सावधानी बरतने की अपील की थी. बाद में बीजेपी की आपत्ति के बाद वीडियो को BMC के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. अब मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के बयान के बाद विवाद और बढ़ गया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, BMC ने मुंबई में प्रदूषण को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था. इस कैंपेन में दीया मिर्जा समेत कई कलाकारों ने लोगों से पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहने की अपील की थी. दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई BJP प्रेसिडेंट अमित साटम ने विरोध किया. इसके बाद, BMC ने वीडियो हटा दिया, जबकि कैंपेन में शामिल कुछ दूसरे सेलिब्रिटी के वीडियो मौजूद रहे.

मेयर ऋतु तावड़े ने क्या कहा?

वीडियो हटाए जाने के बाद, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने दीया मिर्जा पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक्ट्रेस का रुख हिंदुत्व के खिलाफ है और कहा कि उन्हें यह तय करने की ज़रूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनाई जाए.

हम उन्हें किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, खासकर BMC के ऑफिशियल पोर्टल पर तो बिल्कुल नहीं. वह हमारे द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए किसी भी दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकतीं क्योंकि वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती हैं. मेयर होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के नाते, हमारा स्टैंड साफ है: हम BMC के ऑफिशियल पोर्टल पर हिंदुत्व का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देंगे.

Mumbai Mayor Ritu Tawde said the list of celebrities chosen for civic campaigns must be cleared by her in future and that she would raise the issue with the administration. “Those who oppose Hindutva, we will oppose them. Henceforth, @mybmc should not make any public statement without my approval. Mumbai BJP president Ameet Satam’s social media post against it reflects the stand of all civic corporators,” Tawde said adding that Dia Mirza may post anything from her personal handle but when it comes to the BMC social media handle nothing should pass without our nod. — Richa Pinto (@richapintoi) November 2, 2026

तावड़े ने यह भी कहा कि मुंबई सभी जातियों, धर्मों और समुदायों का शहर है, और वह सभी के लिए काम करती हैं, लेकिन उनका एजेंडा हिंदुत्व पर आधारित है.

दिया मिर्ज़ा ने भी जवाब दिया

इस विवाद पर, दीया मिर्ज़ा ने सवाल उठाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट और BMC के कहने पर पब्लिक इंटरेस्ट में रिकॉर्ड किए गए वीडियो की बुराई क्यों की जा रही है. उन्होंने कहा कि एयर पॉल्यूशन एक गंभीर चिंता का विषय है और पॉल्यूशन को कम करने की किसी भी कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है.