Home > क्राइम > किसी ने की सजा की मांग, कोई कहता बहकाया गया, किसी ने बेटा मानने से किया इंकार! टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में आरोपियों के परिवार ने क्या कहा?

किसी ने की सजा की मांग, कोई कहता बहकाया गया, किसी ने बेटा मानने से किया इंकार! टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में आरोपियों के परिवार ने क्या कहा?

Tiger Shroff Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में तीन युवकों की गिरफ्तारी के बाद जांच की कड़ियां हरियाणा से लेकर बिहार तक पहुंच गई हैं. पुलिस की कार्रवाई के बीच जब इन आरोपियों के घरों तक बात पहुंची, तो परिवारों के रिएक्शन ने मामले को एक अलग मोड़ दे दिया.

By: Shristi S | Published: October 19, 2026 10:06:10 PM IST

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में आरोपियों के परिवार ने क्या कहा?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में आरोपियों के परिवार ने क्या कहा?


Tiger Shroff Firing Case: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में तीन युवकों की गिरफ्तारी के बाद जांच की कड़ियां हरियाणा से लेकर बिहार तक पहुंच गई हैं. पुलिस की कार्रवाई के बीच जब इन आरोपियों के घरों तक बात पहुंची, तो परिवारों के रिएक्शन ने मामले को एक अलग मोड़ दे दिया. किसी पिता ने बेटे के कथित अपराध से अनजान होने की बात कही, तो किसी ने सवाल उठाया कि आखिर उसका बेटा इतनी बड़ी वारदात में कैसे शामिल हो गया. वहीं, बिहार से सामने आए कथित आरोपी के परिवार ने तो तस्वीर देखकर पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

रेहान के पिता बोले- दोषी है तो कानून सजा दे

सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी निवासी रेहान का नाम इस मामले में सामने आया है. मुंबई पुलिस ने उसे जयपुर हाईवे से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है. जब इंडिया न्यूज की टीम उसके घर पहुंची तो पिता अंसारुद्दीन ने बेटे की कथित वारदात की जानकारी पहले से होने से इनकार किया. पिता के मुताबिक, करीब 12-13 साल से उनका रेहान की मां से संपर्क नहीं है और रेहान अपने छोटे भाई के साथ मां के पास रहता था. उन्होंने बताया कि रेहान ने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. वह चाहते थे कि बेटा कोई काम सीखे और अपने पैरों पर खड़ा हो. 

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पिता ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें रेहान के खिलाफ आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की जानकारी मिली थी. जमानत के बाद रेहान ने गुड़गांव जाकर वेल्डिंग सीखने की बात कही थी. अब बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनका कहना है कि अगर वह दोषी है तो कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए.

फूल सिंह के पिता का सवाल- कहीं बेटे को बहकाया तो नहीं?

सोनीपत के बड़ौदा गांव के फूल सिंह को दूसरा आरोपी बनाया गया है. उसके पिता नरेश ने बताया कि फूल सिंह गोहाना में रहकर पत्थर और टाइल लगाने का काम सीख रहा था. नरेश के मुताबिक, उनका बेटा 13 तारीख तक उनके संपर्क में था, लेकिन उसके बाद वह कहां है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले नरेश ने गोली चलने की घटना से इनकार किया है. उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी ने उनके बेटे को इस घटना में शामिल होने के लिए गुमराह किया है.

बिहार कनेक्शन में पहचान पर सस्पेंस बना हुआ 

तीसरे कथित आरोपी के तौर पर बेगूसराय के ऋतिक कुमार उर्फ ​​रोशन का नाम सामने आया है. उसका परिवार डुमरी में रहता है, जबकि उसका असली घर बादलपुरा बताया जा रहा है. परिवार के मुताबिक, ऋतिक पहले दिल्ली में केटरिंग का काम करता था और करीब तीन महीने पहले मुंबई चला गया था.

परिवार वालों का कहना है कि वह पिछले दस दिनों से गायब है, और उसका मोबाइल फोन भी बंद है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार की तरफ से जारी एक फोटो के आधार पर उसकी पहचान पर सवाल उठाए गए हैं. उसकी मां ने फोटो देखने के बाद गिरफ्तार किए गए लड़के को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है. बेगूसराय पुलिस ने अभी तक उसकी पहचान की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है. इसलिए, इस कनेक्शन के बारे में स्थिति जांच के बाद ही साफ होगी.

तीन परिवार, तीन सवाल

टाइगर श्रॉफ शूटिंग केस में तीनों कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, उनके परिवारों के बयान सामने आए हैं, लेकिन तीनों जगहों पर कहानी अलग-अलग लग रही है.

Tags: Tiger ShroffTiger Shroff Firing Case
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