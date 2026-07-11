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हमजा के बाद हरफन बुखारी… मुखबिर-द स्टोरी ऑफ ए स्पाई का ट्रेलर रिलीज, धुरंधर से हुई तुलना

फिल्म धुरंधर के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं. दोनों ही पार्ट्स को फैंस ने काफी पसंद किया है. वहीं अब एक और स्पाई थ्रिलर फिल्म रिलीज होने वाली है. फिल्म मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 5:06:29 PM IST

मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई
मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई


Mukhbir The Story Of a Spy: स्पाई थ्रिलर फिल्मों का क्रेज इन दिनों लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. इसके बाद अब एक और जासूसी कहानी सुर्खियों में आ गई है. फिल्म का नाम ‘मुखबिर: द स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ है, जिसका दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इसकी तुलना ‘धुरंधर’ से कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि ‘मुखबिर’ पहले वेब सीरीज के रूप में रिलीज हुई थी. वहीं अब इसे फिल्म के तौर पर दर्शकों के सामने लाया जा रहा है.

धुरंधर के बाद मुखबिर

‘धुरंधर’ की तरह ही ‘मुखबिर: द स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ भी एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी दिखाती है. उसे बेहद जोखिम भरे मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है. फिल्म में एक ऐसा युवक, जो शुरुआत में सड़कों पर चोरी-चकारी करता है, उसे भारतीय खुफिया एजेंसी एक खास मिशन के लिए चुनती है. उसे नई पहचान हरफन बुखारी दी जाती है और लाहौर भेजा जाता है. वहां उसे पाकिस्तानी सेना और अधिकारियों के बीच रहकर भारत के लिए अहम खुफिया जानकारी जुटानी होती है. उसका मिशन भारत के खिलाफ होने वाली बड़ी साजिश को नाकाम करना है.

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ट्रेलर में क्या दिखाया गया?

ट्रेलर की शुरुआत आदिल हुसैन के किरदार से होती है, जो बताते हैं कि भारत के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा है और पाकिस्तान के अंदर एजेंसी के पास कोई भरोसेमंद जासूस नहीं है. इसके बाद प्रकाश राज का किरदार कमरान बख्श नाम के युवक का जिक्र करता है. वह बताता है कि कमरान बेहद चतुर है, जो किसी भी माहौल में आसानी से घुल-मिल जाता है और बिना शक पैदा किए अपना काम कर सकता है.

बदल जाती है कामरान की जिंदगी

यहीं से कमरान की जिंदगी बदल जाती है. उसे नई पहचान हरफन बुखारी के नाम से पाकिस्तान भेजा जाता है. वहां वह दुश्मन देश के बीच रहकर भारत तक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी पहुंचाता है. मिशन के दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आखिर में वह दुश्मनों के हाथ भी लग जाता है. हालांकि इसके बावजूद भी वो अपने मिशन और देश के साथ कोई समझौता नहीं करता है.

ट्रेलर पर लोगों की प्रतिक्रिया

‘मुखबिर: द स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसकी कहानी और प्रेजेंटेशन की तारीफ करते हुए इसे ‘धुरंधर’ की याद दिलाने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा, धुरंधर 3 लोडिंग. वहीं दूसरे ने लिखा वेब सीरीज शानदार थी और अब फिल्म भी दमदार लग रही है.

Tags: Mukhbir The Story Of A Spy
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