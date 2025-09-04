Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मिनटो में चूर- चूर हो गया खलनायक का घमंड, मुकेश ऋषि ने धर्मेंद्र से पैरों में गिरकर क्यों मांगी माफी ?

मिनटो में चूर- चूर हो गया खलनायक का घमंड, मुकेश ऋषि ने धर्मेंद्र से पैरों में गिरकर क्यों मांगी माफी ?

विलेन के रोल में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा जैसे कई कैरेक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिये चार- चांद लगा लगा दिए हैं, इनमें से एक नाम है मुकेश ऋषि का जिन्होंने......

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 4, 2025 17:58:06 IST

बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में जितना इम्पोर्टेन्ट रोल एक्टर निभाते हैं उतना ही विलन का भी होता है जो फिल्मों को और भी ज्यादा खास बना देता है। विलेन के रोल में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा जैसे कई कैरेक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिये चार- चांद लगा लगा दिए हैं, इनमें से एक नाम है मुकेश ऋषि का जिन्होंने अपनी पॉवरफुल एक्टिंग से विलन के रोल में अपनी खास जगह बनाई है। 

मुकेश ऋषि ने इंटरव्यू के दौरान किया मजेदार खुलासा

मुकेश ऋषि ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया है कि जब वह डायरेक्टर कांति शाह की फिल्म “लोहा” की शूटिंग कर रहे थे, तो उस समय मुकेश अपने शॉट के अंदर इतना बिजी हो गए थे कि उन्होंने सेट पर आते हुए धर्मेंद्र को नहीं देखा था और जिसके कारण उन्होंने बॉलीवुड के फेमस एक्टर धर्मेंद्र को इग्नोर कर दिया। 

क्यों पैरों में गिरकर मांगनी पड़ी मुकेश ऋषि को माफी

उन्होंने आगे इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब उन्होंने हि-मैन को इग्नोर किया किया तो जैसे ही उनका शॉट खत्म हुआ उन्हें इस बात का एहसास हुआ की गलती से उन्होंने धर्मेंद्र को इग्नोर कर दिया है। शॉट ख़त्म होने के बाद वो उनके पास पहुंचे और इतना ही नहीं उन्होंने धर्मेंद्र के पैरों में गिरकर उनसे माफी में मांगी मुकेश आगे अभी बताया कि ‘धर्म जी  उनके फेवरेट एक्टर हैं और उनके घर की अलमारी में उनका एक पोस्टर लगा रहता है’ और उन्होंने आगे यह भी बताया कि वह उनसे उस समय इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर वह मिलते तो नर्वस हो जाते।  

मुकेश ऋषि ने विलेन के रोल में बनाई अलग पहचान

मुकेश ऋषि ने अपनी एक्टिंग के जरिए फैंस के दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है., उन्होंने 90 के दशक से लेकर 2000 तक इंडस्ट्री में काफी सारी हिट फिल्में दी है। उनकी दमदार आवाज ने उन्हें एकआईकॉनिक विलेन बना दिया था उन्होंने सलमान खान, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन जैसे काफी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। 

