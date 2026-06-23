दूरदर्शन के इस सीरियल ने रचा था इतिहास, एक गीत ने दिलाई घर-घर पहचान; 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ने बटोरी थी वाहवाही

Doordarshan Serial Mujrim Hazir: दूरदर्शन के जमाने में कई सीरियल ने अपनी कहानी और कास्ट से दर्शकों का दिल जीता. उस समय किसी पॉपुलर नॉवेल या फिल्म को अडैप्ट करना एक ट्रेंड था. इसलिए, दूरदर्शन के शुरुआती दिनों में, मशहूर लेखकों के नॉवेल पर बने कई सीरियल का ज़िक्र मिलता है.

ऐसा ही एक सीरियल मशहूर राइटर बिमल मित्रा के मशहूर नॉवेल असम हाज़िर पर आधारित था. इसकी दमदार कहानी, सोशल बारीकियों और बेहतरीन एक्टिंग ने इसे उस समय का पसंदीदा बना दिया था. खासकर, हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस नूतन ने कालीगंज की बहू का रोल किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

कैसी थी सीरियल की कहानी?

इस दूरदर्शन शो का नाम मुजरिम हाज़िर था, जिसे राकेश चौधरी ने डायरेक्ट किया था और संवाद वीडियो प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया था. राइटर मीर मुनीर ने बिमल मित्रा के नॉवेल असम हाज़िर को छोटे पर्दे के लिए अडैप्ट किया था. सीरियल की कहानी समाज, रिश्तों और इंसानी भावनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. यह उस जमाने के सोशल सिस्टम और सोच को बहुत ही सादगी से दिखाता है.

इसी वजह से यह शो दर्शकों से इमोशनली जुड़ पाया. इस सीरियल में नूतन, उत्पल दत्त, रीता भादुड़ी, राजीव वर्मा, मंगल ढिल्लों, वीरेंद्र सिंह, अजीत वचानी, मोहन भंडारी, अंजन श्रीवास्तव और शशि पुरी जैसे दमदार स्टार कास्ट भी थे. एक्ट्रेस नवनी परिहार ने इस सीरियल से नयनतारा का रोल करके एक्टिंग में डेब्यू किया था.

पालकी सॉन्ग गुन गुना ने दिल जीत लिया

मुजरिम हाजिर की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह इसका म्यूज़िक था. सीरियल में एक सेकेंडरी थीम सॉन्ग, गुन गुना का इस्तेमाल किया गया था, जो बिमल मित्रा के पालकीर गान से इंस्पायर्ड था. यह गाना तब बजता था जब नूतन का कैरेक्टर पालकी में आता था. धीरे-धीरे, यह धुन दर्शकों के बीच पॉपुलर हो गई और शो की सिग्नेचर धुन बन गई. यह गाना उस जमाने के बच्चों की जुबान पर था, और कालीगंज की बहू भी काफी पॉपुलर थी.

कालीगंज की बहू नूतन के रोल को आज भी याद करते हैं लोग

नूतन ने सीरियल में ‘कालीगंज की बहू’ का रोल किया था. उनके दमदार और इमोशनल रोल ने इस रोल को यादगार बना दिया. दिलचस्प बात यह है कि ‘मुजरिम हाज़िर’ नूतन का आखिरी टीवी प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई थी. यह ध्यान देने वाली बात है कि 1980 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाले ज़्यादातर सीरियल भारतीय और विदेशी लेखकों की कहानियों पर आधारित थे.

दूरदर्शन पर लोकप्रिय अन्य टीवी सीरियल

दूरदर्शन के लोकप्रिय टीवी सीरियल की बात करें तो, हम लोग दूरदर्शन का पहला सीरियल था, जिसका प्रसारण 7 जुलाई 1984 से शुरू हुआ था. इसके बाद चैनल पर बुनियाद, महाभारत, रामानंद सागर की रामायण, बच्चों का लोकप्रिय शो शक्तिमान आदि आए.