MTV Roadies Rebirth: प्रिंस नरूला की एक्स की रोडीज़ में एंट्री से बढ़ेगा रोमांच? करिश्मा तलवार ने आजमाई किस्मत

MTV Roadies Rebirth: MTV रोडीज़ रीबर्थ अपने रोमांचक नए फॉर्मेट और आइकॉनिक रियलिटी शो के एक नए रूप के साथ चर्चा में है. रोडीज़ के इतिहास में पहली बार, छह गैंग लीडर दो टीमों के ज़रिए मुकाबला करेंगे, जिसमें OG गैंग लीडर निखिल चिनप्पा, नेहा धूपिया और प्रिंस नरूला का मुकाबला गैंग लीडर्स की नई पीढ़ी, अभिषेक मल्हान, बानी जे और बसीर अली से होगा. OG गैंग लीडर्स का सामना नए गैंग लीडर्स से होने के साथ यह सीज़न अनुभव, नए नज़रिए, स्ट्रैटेजी और महत्वाकांक्षा का एक ज़बरदस्त मिक्सचर देने का वादा करता है. जैसे-जैसे गठबंधन बनते हैं और दुश्मनी बढ़ती है, दर्शक अचानक पावर में बदलाव, ज़बरदस्त मुकाबला और ढेर सारे ड्रामा की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि गैंग लीडर्स रोडीज़ की अगली पीढ़ी को खोजने के लिए मुकाबला करेंगे.

शो में आईं करिश्मा

शो का पहला एपिसोड भी आ चुका है. जो दर्शकों को एड्रेनालाईन-पंपिंग स्टंट, विवादों, झगड़ों, धोखे और पुरानी यादों से भरे एक्शन से भरपूर सीज़न की साफ झलक दिखाता है. वहीं, एक टीज़र में, करिश्मा तलवार, जो MTV स्प्लिट्सविला 8 का हिस्सा थीं, गैंग लीडर्स को इम्प्रेस करने के लिए एक हवाई स्टंट करती हुई दिखाई दे रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि करिश्मा स्प्लिट्सविला के उसी सीज़न का हिस्सा थीं जिसे प्रिंस नरूला ने जीता था. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि करिश्मा और प्रिंस शो के दौरान कुछ समय के लिए कपल भी थे. अब जब प्रिंस गैंग लीडर की सीट पर हैं और करिश्मा एक कंटेस्टेंट के तौर पर ऑडिशन दे रही हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि रोडीज़ रीबर्थ में उनका इक्वेशन कैसा होता है.

>whats went wrong with her life?? >Prince and Karishma both are co contestants in spiltvilla S8 >Prince won Splits, #BiggBoss9 became #Roadies gang leader >And she came in roadies after so many years later calling him “SIR” Kinda embarrassing and sad 😔 https://t.co/vWH07dJoGf — Babita ka pati (@drama_maniya) October 17, 2026

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कैसा था स्प्लिट्सविला 8 का सफर

MTV रोडीज़ रीबर्थ में करिश्मा तलवार का अपने पुराने बॉयफ्रेंड प्रिंस नरूला के साथ रीयूनियन कुछ एक्साइटिंग बना सकता है, खासकर उन दर्शकों के लिए जिन्होंने स्प्लिट्सविला 8 में उनके सफर को फॉलो किया था. उनका रीयूनियन निश्चित रूप से स्प्लिट्सविला 8 के फैंस के बीच पुरानी यादें ताज़ा कर देगा, जो यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि शो में उनके समय के सालों बाद यह जोड़ी कैसे इंटरैक्ट करती है. टेलीविज़न की दुनिया से और अपडेट्स के लिए, टेलीचक्कर के साथ बने रहें.

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