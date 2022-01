नई दिल्ली, MS Dhoni One Year Advertisement गौरव मुंजाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एम. एस. धोनी का एक विज्ञापन साझा किया है. इस विज्ञापन को उन्हें बनाने में एक साल का समय लगा है. आइये जानते हैं कि इस विज्ञापन में क्या ऐसा ख़ास है.

बेंगलुरु स्थित शैक्षणिक प्रौद्योगिक कंपनी अनअकैडमी ने एक प्रचार निर्माण में क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एम एस धोनी के साथ काम किया. इस प्रचार की खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए पूरे एक साल का समय लग गया. ऐड का नाम लेसन नंबर 7 (Lesson No.7) हैं. इसमें धोनी ट्रैन से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच उनके आगे कई बढ़ाए आती है. बावजूद कूदते फानते दौड़ते हुए धोनी सभी बढ़ाओ से लड़ रहे हैं. ये बाधाएं उन सभी मुश्किलों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें असल में धोनी ने अपने करियर में महसूस किया था. इसको बनाने के लिए विशेष इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था. Unacademy के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव मुंजाल की माने तो इसे बनाने में एक साल का समय लग गया.

Our most ambitious and Iconic Film till date. Took almost 1 year to make.

अपने ट्विटर पर इसे शेयर करते हुए संस्थापक मुंजाल ने कैप्शन में लिखा है, ये अब तक की हमारी सबसे महत्वकांक्षी और प्रतिष्ठित फिल्म है . जिसे बनाने में एक साल का समय लग गया.

A lesson for life #LessonNo7

The film portrays the feeling of breaking through all barriers with such perfection that I want to keep watching it on loop.

I'm sure I'll keep coming back to this film for motivation @unacademy! #DhoniUnacademyFilm #Ad @msdhoni pic.twitter.com/csRNPKAkPD

