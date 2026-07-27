यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर? कैफे से दोनों की फोटो हुई वायरल, जानें पूरी सच्चाई

बॉलीवुड और क्रिकेट के दीवानों को सोशल मीडिया पर चर्चा करने के लिए एक नई जोड़ी मिल गई है. सोशल मीडिया पर मुंबई के एक कैफे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मृणाल ठाकुर और भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को एक साथ देखा जा सकता है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बांद्रा वेस्ट के बूजी कैफे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें दोनों सितारे एक ही जगह पर नजर आ रहे हैं. इससे प्रशंसकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और भी है.

क्या दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं डेट

इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फैन पेजों द्वारा व्यापक रूप से साझा किए गए इस वीडियो में यशस्वी जायसवाल को कैफे से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जबकि मृणाल ठाकुर अंदर ही रहती हैं. वायरल वीडियो में इस बात के अलावा और कुछ खास नहीं दिखाया गया है कि दोनों कैफे में मौजूद थे. इसमें उन्हें अंतरंग स्थिति में एक साथ नहीं दिखाया गया है और न ही यह पुष्टि की गई है कि वे डेट पर थे.

Yashasvi Jaiswal dating Mrunal Thakur?😳 pic.twitter.com/dnr4FNSaEc — Wickets Hitting (@offpacedelivery) July 26, 2026

इस अटकलबाजी ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि अभिनेत्री और क्रिकेटर के बीच पहले कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई संबंध नहीं देखा गया था. इन अफवाहों के बावजूद, न तो मृणाल और न ही जायसवाल ने इन दावों पर कोई टिप्पणी की है, और इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

अफवाहों को लेकर लोगों की राय

वीडियो वायरल होने के बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी और बताया कि सेलिब्रिटी अक्सर पेशेवर कारणों से मिलते हैं, जिनमें ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापन अभियान या फिल्म से संबंधित सहयोग शामिल हैं. कुछ अन्य लोगों ने ये भी तर्क दिया कि एक ही स्थान पर देखे जाने को तुरंत रिश्ते का सबूत नहीं मान लेना चाहिए.

इसके अलावा चर्चा में दोनों की उम्र के अंतर पर भी बात हुई. मृणाल जहां 33 साल की हैं, जबकि जायसवाल 24 साल के हैं, यानी दोनों के बीच लगभग नौ साल का अंतर है. इस विषय पर भी ऑनलाइन बहस छिड़ गई, कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि मशहूर हस्तियों के रिश्तों में उम्र के अंतर पर अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है.