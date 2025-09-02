Virat की अर्धांगिनी पर उठा डाले सवाल, Mrunal Thakur का ये वीडियो देख खोल उठेगा खून

Mrunal Thakur Mocks Anushka Sharma: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में वह एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही थीं। जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। जिसके बाद उन्हें बिपाशा से माफी तक मांगनी पड़ी थी।वहीं अब एक्ट्रेस का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह पॉपूलर बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेमस क्रिकेटर विराट कोहली (Virat kohli) की वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का मजाक उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडियापर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

मृणाल ठाकुर ने फिर उड़ाया मजाक?

वायरल हो रहे वीडियो में वो अऩुष्का शर्मा का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं। दरअसल वीडियो में नजर आ रहा है कि मृणाल से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि- किसी सुपरस्टार एक्ट्रेस की वजह से उन्हें कोई प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। इस सवाल का जवाब देते हुए मृणाल ने कहा कि – अगर वह इस पर कुछ भी बोलेंगी तो विवाद हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा कि- बहुत सारे, लेकिन कई बार मैंने ही मना किया। क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वह फिल्म करती तो खुद को ही खो देती। विवाद हो जाएगा, वह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। उस फिल्म से फीमेल एक्ट्रेस को भी फायदा हुआ था। लेकिन अब वह काम नहीं कर रहीं और मैं कर रही हूं। ये तो अपने आप में ही एक बड़ी जीत है। मुझे इंस्टेंट फेम नहीं चाहिए था। क्योंकि वह जल्दी ही चला जाता है।

वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल

सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मृणाल ने किस पर कमेंट किया। क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कमेंट अनुष्का शर्मा पर ही किया गया है। वह जिस फिल्म की बात कर रही हैं वह सुल्तान (Sultan) है। जिसमें अनुष्का ने सलमान खान (Salman Khan) की पत्नी का किरदार निभाया था।

पहले भी हुआ था वीडियो वायरल

कुछ दिन पहले मृणाल का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ था। जिसमें वह बिपाशा बसु को बॉडी शेम करती नजर आ रही थी। वह वीडियो काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन बिपाशा बसु ने भी एक्ट्रेस को इसका जवाब दिया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। इसके बाद मृणाल ने माफी मांगते हुए इसे अपना बचपना बताया था।

अंजलि राघव से अक्षरा सिंह तक, भोजपुरी एक्टर Pawan Singh का विवादों से रहा पुराना नाता