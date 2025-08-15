Home > मनोरंजन > Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…

Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…

Mrunal Thakur Apologies To Bipasha Basu : इन दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक्ट्रेस बिपाशा बासु पर किए कमेंट पर ट्रोल हो रही हैं। जिसे लेकर अब उन्होंने माफी भी मांगी है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 15, 2025 12:46:24 IST

Mrunal Thakur Apologies To Bipasha Basu
Mrunal Thakur Apologies To Bipasha Basu
Mrunal Thakur Apologies To Bipasha Basu : बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के साथ-साथ साउथ एक्टर धनुष के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही एक उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगें हैं। वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु पर एक भद्दा कमेंट किया था। हालांकि एक्ट्रेस का ये वीडियो काफी पुराना है। 

पुराना वीडियो हुआ वायरल 

दरअसल वायरल हो रहा ये वीडियो मृणाल ठाकुर के पुराने शो कुमकुम भाग्य के सेट का है। यह वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है। वह अपने को स्टार के कहती हैं कि-  तुम मसल्स वाली लड़की से शादी करना चाहते हो…तो तुम बिपाशा से शादी कर लो। मैं उससे काफी बेहतर हूं। अब ये पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। 

मृणाल ठाकुर ने मांगी माफी 

इस वीडियो के कारण मृणाल ठाकुर को खूब ट्रोल होना पड़ रहा है। जिसके बाद मृणाल ठाकुर ने सफाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए लिखा- 19 साल की उम्र में मैंने किशोरावस्था में कई बेतुकी बातें कहीं। मुझे हमेशा अपनी आवाज़ का वज़न समझ नहीं आता था या यह भी नहीं पता था कि मज़ाक में भी शब्द कितना दुख पहुँचा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है। 
Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…
उन्होंने आगे कहा कि – मेरा इरादा कभी किसी को बॉडी शेम करने का नहीं था। यह एक इंटरव्यू में मज़ाकिया मज़ाक था, जो हद से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं समझती हूं कि यह कैसे हुआ, और काश मैंने अपने शब्द अलग तरह से चुने होते। समय के साथ, मैं यह समझने लगी हूं कि सुंदरता हर रूप में होती है, और अब मैं इसी को सच में महत्व देती हूं।

 

Tags: bipasha basuMrunal Thakur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025
Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…
Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…
Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…
Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?