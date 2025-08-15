Bipasha Basu पर भद्दा कमेंट कर पछता रही मृणाल ठाकुर, हाथ जोड़कर मांगनी पड़ रही माफी, बेवकूफी भरी…

Mrunal Thakur Apologies To Bipasha Basu : बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के साथ-साथ साउथ एक्टर धनुष के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही एक उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगें हैं। वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु पर एक भद्दा कमेंट किया था। हालांकि एक्ट्रेस का ये वीडियो काफी पुराना है।

पुराना वीडियो हुआ वायरल

दरअसल वायरल हो रहा ये वीडियो मृणाल ठाकुर के पुराने शो कुमकुम भाग्य के सेट का है। यह वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है। वह अपने को स्टार के कहती हैं कि- तुम मसल्स वाली लड़की से शादी करना चाहते हो…तो तुम बिपाशा से शादी कर लो। मैं उससे काफी बेहतर हूं। अब ये पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

मृणाल ठाकुर ने मांगी माफी

इस वीडियो के कारण मृणाल ठाकुर को खूब ट्रोल होना पड़ रहा है। जिसके बाद मृणाल ठाकुर ने सफाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए लिखा- 19 साल की उम्र में मैंने किशोरावस्था में कई बेतुकी बातें कहीं। मुझे हमेशा अपनी आवाज़ का वज़न समझ नहीं आता था या यह भी नहीं पता था कि मज़ाक में भी शब्द कितना दुख पहुँचा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है।