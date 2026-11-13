Mr Super Bowl कौन हैं, जिनके आइडियाज जानकर चौंक गए थे Michael Jackson

Michael Jacksons: मिस्टर सुपर बाउल (जिम स्टीग) ने माइकल जैक्सन के हाफटाइम शो की अनकही कहानी बताई. इसमें स्टार की अजीबोगरीब मांगों का भी डिक्र है. साथ ही स्टेज पर अश्लील हरकतें और लॉकर रूम में नियमों का उल्लंघन होने की भी बात बताई गई है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिम स्टीग को ‘मिस्टर सुपर बाउल’ भी कहा जाता है. जिम स्टीग को NFL के इतिहास के सबसे अहम लोगों में से एक माना जाता है. सुपर बाउल को सिर्फ एक चैंपियनशिप फुटबॉल गेम से बदलकर वर्तमान में वैश्विक स्तर के इवेंट में तब्दील करने का श्रेय उन्हीं को जाता है.

NFL में स्पेशल इवेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जिम स्टीग ने 26 सुपर बाउल इवेंट्स को संभाला, जिसमें टिकट टीमों की लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, मीडिया और बेशक और हाफटाइम शो शामिल हैं. इस बड़े इवेंट को बदलने में वर्ष 1993 में लॉस एंजिल्स में हुए माइकल जैक्सन के शानदार हाफटाइम शो से ज्यादा अहम कोई और शो नहीं था. इस परफॉरमेंस ने पूरे इवेंट को ही बदलकर रख दिया. माइकल जैक्सन इस तरह के शो में परफॉर्म करने वाले पहले बड़े स्टार थे. उन्होंने प्रिंस, बियॉन्से, U2 और हाल ही में बैड बनी जैसे कलाकारों के लिए रास्ता तैयार किया.

आखिरी थी जैक्सन की परफॉरमेंस

माइकल जैक्सन की परफॉरमेंस ने सुपर बाउल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा. एक तरह से इसने एक पुराने अध्याय को बंद भी कर दिया. यह अमेरिका में माइकल जैक्सन की आखिरी परफॉरमेंस थी, जिसके बाद यौन शोषण के आरोपों के कारण उनकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई. इसके चलते उनका करियर और निजी जिंदगी, दोनों पर असर पड़ा.

अपनी नई किताब ‘सुपर!: अनटोल्ड स्टोरीज़ ऑफ़ द सुपर बाउल’ के कुछ खास हिस्सों पर आधारित इस दो-भाग वाली सीरीज़ में जिम स्टीग ने ‘डेली मेल’ को बताया कि जैक्सन की तैयारियां कैसी थीं? उनकी अजीबोगरीब मांगें क्या थीं और कैसे ‘किंग ऑफ पॉप’ ने हाफटाइम शो को आज के इस रूप में ढालने की नींव रखी?

वर्ष 1993 में जब गार्थ ब्रूक्स ‘रोज़ बाउल’ के मैदान पर राष्ट्रगान गाने आए तो वो उस समय के सबसे बड़े नामों में से एक थे, लेकिन उसी दिन सुपर बाउल XXVII के हाफटाइम शो में एक और स्टार मौजूद था जिसने इस इवेंट के मनोरंजन को पूरी तरह बदल दिया वह थे- माइकल जैक्सन.

‘इन लिविंग कलर’ के प्रसारण पर चौंके थे लोग

सुपर बाउल के इतिहास में वो सबसे अहम हाफटाइम परफॉर्मर हैं. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने कहा कि जैक्सन ने NFL के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव पेश किया. उन्होंने भविष्य के प्रदर्शनों के लिए एक नया मानक स्थापित किया और हाफटाइम शो को इतना रोमांचक बना दिया कि लोग खेल के साथ-साथ इनका भी बेसब्री से इंतज़ार करने लगे. कई बार तो खेल से भी ज़्यादा. उन्होंने ‘सुपर बाउल’ को एक खेल आयोजन के रूप में पूरी तरह से नया रूप दे दिया.

यह बड़ा बदलाव क्यों हुआ? हमारे ‘सुपर बाउल XXVI’ हाफटाइम शो के दौरान FOX ने अपने हिट कॉमेडी शो ‘इन लिविंग कलर’ का लाइव प्रसारण करके हमें चौंका दिया, जिसकी वजह से हमारे हाफटाइम शो की रेटिंग में भारी गिरावट आई. यही वह घटना थी जिसने बदलाव की शुरुआत की. इससे मुझे वे बदलाव करने का मौका मिल गया, जिनके बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था.

अर्लेन कंटारियन से मिलाया था हाथ

मेरा सबसे अहम कदम ‘रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल प्रोडक्शंस’ को काम पर रखना था, जो मैंने 1991 की शरद ऋतु में ‘सुपर बाउल XXVI’ से पहले किया था. मैं हाफटाइम शो में कुछ नया और बड़ा करना चाहता था. इसके लिए मैंने ‘रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल प्रोडक्शंस’ के मार्केटिंग और स्पेशल इवेंट्स के उपाध्यक्ष अर्लेन कंटारियन के साथ हाथ मिलाया. वो मेरे करीबी दोस्त भी थे और 1980 के दशक में NFL के साथ काम कर चुके थे. वे NFL की मर्चेंडाइजिंग शाखा NFL प्रॉपर्टीज़ में मार्केटिंग उपाध्यक्ष रह चुके थे. मेरी तरह वो भी लीक से हटकर सोचने वाले इंसान थे.

दर्शकों की संख्या बढ़ाने पर हुई थी चर्चा

फरवरी 1992 में मैंने NFL प्रॉपर्टीज़ के कंटारियन और डॉन गारबर के साथ एक बैठक की, जिसमें हमने चर्चा की कि हाफटाइम के दौरान दर्शकों को कैसे बांधे रखा जाए और दर्शकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? इसी दौरान कंटारियन ने सुझाव दिया कि माइकल जैक्सन को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाए. एक महीने बाद हम तीनों ने बेवर्ली हिल्स में जैक्सन के मैनेजर, सैंडी गैलिन से मुलाकात की। हमने एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बताया कि जैक्सन के हाफटाइम शो में परफॉर्म करने के क्या फायदे होंगे. गैलिन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. फुटबॉल? NFL? सुपर बाउल? इसलिए हमने उन्हें पूरी बात विस्तार से एक-एक कदम करके चीजें समझाई. हमें पता था कि बाद में गैलिन को ये सारी बातें जैक्सन को समझानी होंगी.

अप्रैल में हमारी गैलिन के साथ दूसरी बैठक हुई, जिसमें माइकल जैक्सन और उनके सलाहकारों की टीम भी मौजूद थी. हमने फिर से एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें सुपर बाउल में उनके परफॉर्म करने के फायदों के बारे में बताया गया. माइकल जैक्सन सुपर बाउल को लेकर एक मासूम बच्चे की तरह उत्सुक थे. इसमें कौन खेलता है? यह क्या है? जैक्सन ने हमसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली.

100 से ज्यादा देशों में लाइव प्रसारण की बात से चौंक गए थे डांसर

जब हमने उन्हें बताया कि सुपर बाउल XXVII को अमेरिका में लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) लोग देखेंगे और इसका प्रसारण 100 से ज़्यादा देशों में किया जाएगा. इसमें विकासशील देश और अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं तो माइकल जैक्सन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए.

माइकल जैक्सन ने सवाल किया- क्या आपका मतलब है कि मेरे हाफटाइम शो का सीधा प्रसारण (लाइव ब्रॉडकास्ट) उन देशों में भी होगा, जहां मैं कभी टूर पर नहीं जा पाऊंगा? यह उनके लिए बहुत मायने रखता था. लाखों ऐसे लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करना, जिन तक शायद वो किसी और तरीके से कभी नहीं पहुंच पाते.

जैक्सन को बताया- कैसे बना सकते हैं नए फैन्स

हमने उन्हें फुटबॉल के उन आम प्रशंसकों (ब्लू-कॉलर फैंस) के बारे में भी बताया जो शायद माइकल जैक्सन के प्रशंसक नहीं रहे होंगे. हमने उन्हें समझाया कि वे किस तरह ऐसे लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं और अपने प्रशंसकों का एक नया आधार (फैन बेस) बना सकते हैं. वो इस बात को भी समझ गए.