चार शादियां, 11 बच्चे और… MGR पर किया हमला! पर्सनल लाइफ से बटोरीं सुर्खियां, हैरान कर देगी एम.आर. राधा की कहानी

Story of M.R.Radha: तमिल सिनेमा में एम.आर. राधा एक बेहतरीन एक्टर की लिस्ट में शामिल रहे हैं. हालांकि उनकी जिंदगी काफी विवादों से जुड़ी रही. थिएटर से फिल्मों तक का उनका सफर जितना सफल रहा, उतना ही उनका निजी जीवन चर्चा में रहा. उन्होंने 4 शादियां की थीं, जिसे उनके 11 बच्चे हुए और वे इसको लेकर हमेशा चर्चा में रहे. हालांकि इससे भी ज्यादा चर्चित अगर कुछ रहा, तो वो थी 1967 की हुई घटना. उन्होंने तमिल सुपरस्टार और बाद में मुख्यमंत्री बने एम.जी रामचंद्रन पर गोली चला दी थी. इस घटना ने पूरी साउथ इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था.

राधा ने एम.जी रामचंद्रन को मारी थी गोली

कहा जाता है कि एक मुलाकात के दौरान एम.आर. राधा और एम.जी रामचंद्रन में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ गया. इसी दौरान एम. आर. राधा ने MGR पर गोली चला दी थी, जो उनके कान और गर्दन के पास लगी थी. इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि उनकी जान बच गई. इस दौरान खुद एम.आर भी घाल हो गए थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

क्यों हुआ था विवाद?

उनके ऐसा करने का सटीक कारण तो आज तक सामने नहीं आया. अलग-अलग दावे किए जाते हैं. कुछ रिपोर्ट्स इसे व्यक्तिगत तनाव और पेशेवर मतभेद बताते हैं. वहीं कुछ इसे गहरे विवाद और आपसी रंजिश के कारण हुई घटना बताते हैं. इस मामले में एम. आर. राधा को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई गई. इसके कारण वे 6 साल तक जेल में रहे. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करने की कोशिश की लेकिन उन्हें उस तरह से काम और लोकप्रियता नहीं मिल सकी.

5000 से ज्यादा स्टेज शो में किया काम

आज भी साउथ इंडस्ट्री में उनके काम को याद किया जाता है. उन्होंने 5000 से ज्यादा स्टेज शो में प्रदर्शन किया था. उन्हें थिएटिर ड्रामा रथ कन्नेर से पहचान मिली. इसके बाद उन्हें कृष्णन-पंजू द्वारा निर्देशित नाटक के 1954 के फिल्म संस्करण से बड़ी पहचान मिली. फिल्म नसीब अपना-अपना की एक्ट्रेस राधिका उनकी ही बेटी हैं.

विलेन ही नहीं, कॉमेडियन भी

आपको जानकर हैरानी होगी कि एम आर राधा ने फिल्मों में ज्यादातर खलनायक की भूमिकाएं निभाई थीं. हालांकि कई फिल्मों में उन्होंने हास्य अभिनेता के रूप में भी काम किया. मद्रास राजगोपालन राधाकृष्ण यानी एमआर राधा का जन्म 14 अप्रैल 1907 को तमिलनाडु के चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में हुआ था. उन्होंने अपनी मां से झगड़ा करके केवल 7 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था. इस झगड़े का कारण था मछली. कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मां से ज्यादा मछली मांगी, तो उन्होंने नहीं दी. इसके कारण उन्होंने गुस्से में घर छोड़ दिया.