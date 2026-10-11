Mr Faisu Wedding: फैसल को मिल गई उनकी शरीक-ए-हयात! मदीने में किया निकाह; देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Mr Faisu Wedding Photo: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैसल शेख, जिन्हें मिस्टर फैसू के नाम से जाना जाता है, ऑफिशियली शादीशुदा हैं. रियलिटी स्टार ने शनिवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में यह खबर दी. उनका निकाह समारोह सऊदी अरब के मदीना में हुआ. अपने निकाह समारोह की पहली तस्वीरें शेयर करते हुए, फैसू ने लिखा, ‘और हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया’ (कुरान 78:8) अल्हम्दुलिल्लाह, एक सपना हकीकत में बदल गया. खूबसूरत शहर मदीना में निकाह, मेरे पूरे परिवार के साथ. शब्दों से परे एक आशीर्वाद. हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें क्योंकि हम इस खूबसूरत सफर की शुरुआत एक साथ कर रहे हैं. अल्लाह हमारी शादी को बेइंतहा प्यार और बरकत से नवाजे. आमीन.’

शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तस्वीरों में मिस्टर फैसू ने सफेद शेरवानी पहनी हुई थी, जबकि उनकी पत्नी ने लाल दुपट्टे के साथ सफेद गरारा और शानदार सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी. साथ ही बता दें कि कपल ने मस्जिद अल-मुनव्वरा के शानदार बैकग्राउंड के सामने पोज़ देते हुए अपने निकाह सेरेमनी की एक झलक दिखाई.

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कमैंट्स की हुई बारिश

वहीं फैसल के फैंस ये तस्वीरें देख काफी खुश हुए और उन्हें बधाई भी दी. कमेंट सेक्शन में, फैसू के कई दोस्तों और इंडस्ट्री के साथियों ने कपल को बधाई दी. रुबीना दिलाइक ने लिखा, “बहुत-बहुत बधाई… भगवान आपका भला करे.” लॉक अप सच या सज़ा विनर, श्रेया कालरा ने कमेंट किया, “मुबारक हो.” धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने लिखा, “मब्रूक.” अर्जुन बिजलानी ने भी नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं दीं.

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