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Satluj: खालरा साहब की आवाज 1995 में… ZEE5 से हटाए गई ‘सतलुज’; एक्टर दिलजीत दोसांझ का छलका दर्द

Diljit Dosanjh on Satluj Movie: दिलजीत दोसांझ की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सतलुज को, रिलीज में काफी देर होने के कुछ दिनों बाद, Zee5 से हटा दिया गया है. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से शानदार रिव्यू मिलने के बाद, भारत में फिल्म को ‘पॉज़’ कर दिया गया है.

By: Shristi S | Published: July 5, 2026 11:54:45 PM IST

ZEE5 से हटाए गई 'सतलुज'; एक्टर दिलजीत दोसांझ का छलका दर्द
ZEE5 से हटाए गई 'सतलुज'; एक्टर दिलजीत दोसांझ का छलका दर्द


Satluj Removed from ZEE5: दिलजीत दोसांझ की हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सतलुज को, रिलीज में काफी देर होने के कुछ दिनों बाद, Zee5 से हटा दिया गया है. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से शानदार रिव्यू मिलने के बाद, भारत में फिल्म को ‘पॉज़’ कर दिया गया है.

OTT प्लेटफॉर्म ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ‘मौजूदा डेवलपमेंट्स’ की वजह से फिल्म के हटाए जाने के बावजूद, वे ‘फिल्म के साथ मजबूती से खड़े हैं’. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि इस पर दिलजीत दोसांझ का क्या कहना है.

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रविवार को, Zee5 ने ऑडियंस के रिस्पॉन्स के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया रिलीज के बाद से सतलुज को मिला रिस्पॉन्स सच में जबरदस्त रहा है. हम हर उस दर्शक के बहुत आभारी हैं जिन्होंने फिल्म को सब्सक्राइब करने, देखने और सपोर्ट करने का फैसला किया. आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए और इस कहानी को ज़िंदा करने वाले हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है.