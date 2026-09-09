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Lust Stories 3 Trailer: ‘मिर्जापुर’ के बाद अब ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में गुड्डू भैया मचाएंगे गदर! ट्रेलर में राधिका आप्टे का दिखा बोल्ड अंदाज

Lust Stories 3 Trailer Release:अली फजल और राधिका आप्टे अभिनीत फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. 'मिर्जापुर द मूवी' से चर्चा में चल रहे गुड्डू भैया अब इस फिल्म में गदर मचाते दिखेंगे. देखें ट्रेलर में क्या है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 1:13:46 PM IST

लस्ट स्टोरीज 3 का ट्रेलर रिलीज
लस्ट स्टोरीज 3 का ट्रेलर रिलीज


‘लस्ट स्टोरीज 3’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. नेटफ्लिक्स की एमी अवॉर्ड विनिंग एंथोलॉजी फिल्म के तीसरे पार्ट में अदिति राव हैदरी, राधिका आप्टे और अली फजल शानदार अंदाज में दिख रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने किया है. फिल्म का ट्रेलर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जानिए कब और कहां रिलीज होगी फिल्म. 

क्या है ट्रेलर में?

फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज 3’ का 2 मिनट 19 सेकंड के ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसमें राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी , राधिका मदन, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फ़ज़ल और गुरफ़तेह पीरज़ादा नज़र आ रहे हैं. उनके किरदार रिश्तों, प्यार और लस्ट के बीच फंसते हुए दिखते हैं. एक सीन में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे से कहती हैं कि उन्हें ‘आतिशबाज़ी के लिए तैयार रहना चाहिए’, लेकिन साथ ही उन्हें याद दिलाती हैं कि वे कांदिवली में हैं. राधिका मदन और अली फजल एक मुश्किल वैवाहिक जीवन से जूझते नजर आते हैं, जबकि अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ इससे अलग तरह से निपटते हैं.

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ट्रेलर में क्या खास है?

‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ ट्रेलर में पांच कपल्स की रिश्तों से जुड़ी उलझी कहानियां दिखाई गई हैं. इस ट्रेलर में देखा जाता है कि किसी को प्यार की तलाश है तो कोई लस्ट की चाह में है. इन्हीं रिश्तों की उथल-पुथल जिंदगी ट्रेलर की कहानी का केंद्र है.

कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

लस्ट स्टोरीज फिल्म फ्रेंचाइजी ओटीटी की दुनिया की काफी चर्चित फिल्म है. ‘लस्ट स्टोरीज 3’  नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. इस दिन से आप इसे देख सकते हैं. 

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Tags: ali fazalhome-hero-pos-9Lust Stories 3Lust Stories 3 Trailer
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