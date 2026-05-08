‘बिगड़े हुए बच्चे थे राजेश खन्ना’, एक्टर के अकेलेपन पर बोलीं मौशुमी चटर्जी; ‘ये उनके कर्मों का फल…’

हाल ही में वेटेरन एक्ट्रेस मौशुमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किये. मौशुमी चटर्जी ने कुछ कड़वी सच्चाई उजागर करते हुए उन्हें ‘एक बिगड़ा हुआ बच्चा’ कहा.

राजेश खन्ना को अक्सर ‘हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार’ कहा जाता है. हालांकि जब वो सफलता के शीर्ष पर थे उस दौर में उनके व्यवहार के बारे में कई फिल्मी हस्तियों ने इसी तरह के बयान दिए हैं.

मौशुमी चटर्जी की राजेश खन्ना पर टिप्पणी

एनडीटीवी के साथ एक विशेष बातचीत में, मौशुमी चटर्जी ने सुपरस्टार के साथ बिताए अपने दिनों को याद करते हुए कहा, “वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा था. उसकी सफलता हमेशा उसके सिर पर चढ़ी रहती थी.” 1970 के दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंचे राजेश खन्ना के स्टारडम से पतन की कहानी इससे कहीं आगे तक जाती है. उस समय अमिताभ बच्चन भीड़ में अपनी जगह बना रहे थे, वहीं रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना दर्शकों की नजरों के बदलते रुख से जूझ रहे थे, जिसने उन्हें निराशा, अकेलेपन और शराब के सहारे इस भावना को पूरी तरह से दबाने के लिए प्रेरित किया. मौशुमी चटर्जी से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, “नहीं, यह सब कर्म है. जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से आप वह होने का दिखावा करते हैं जो आप नहीं हैं, और जिस तरह से आप सभी रिश्तों पर प्रतिक्रिया करते हैं.”

राजेश खन्ना के बारे में

राजेश खन्ना ने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, इसके बाद रवींद्र दवे द्वारा निर्देशित राज (1967) में काम किया था. साल 1969 खन्ना के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ और इसी वर्ष से वे सुपरस्टार बन गए. इसकी शुरुआत शक्ति सामंता की रोमांटिक फिल्म आराधना से हुई, जिसमें शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और खन्ना रातोंरात मशहूर हो गए. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और देश के पहले सुपरस्टार बन गए. उस दौर में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था. बता दें कि मौसमी चटर्जी और राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. उन दोनों की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में प्रेम बंधन (1979) और अनुराग (1972) शामिल हैं.