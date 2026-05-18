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हाथों में किताब, आंख पर चश्मा; तलाक की पुष्टि के बाद मौनी रॉय का पहला एयरपोर्ट लुक, वीडियो वायरल

Mouni Roy Airport Look: 18 मई को मौनी रॉय को सुबह-सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. तलाक की घोषणा के बाद से ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था.

By: Shivangi Shukla | Published: May 18, 2026 4:44:25 PM IST

मौनी रॉय का एयरपोर्ट लुक
मौनी रॉय का एयरपोर्ट लुक


Mouni Roy Airport Look: 18 मई को मौनी रॉय को सुबह-सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. तलाक की घोषणा के बाद से ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था, ऐसा लग रहा था कि वह अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के अंदर जाते समय जल्दी में थीं.

अभिनेत्री ने एयरपोर्ट पर तैनात पैपराज़ी के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनसे बातचीत करने से परहेज किया. सुरक्षा जांच के दौरान मौनी ने भीड़ से बचने और तेजी से आगे बढ़ने की हड़बड़ी में अपनी लाइन बदल ली.

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मौनी रॉय का एयरपोर्ट लुक 

यात्रा के लिए मौनी ने स्टाइलिश लेकिन सादगीपूर्ण लुक अपनाया और ब्लैक कलर के कपड़े पहने. उन्हें एक किताब, मोबाइल फोन और पासपोर्ट लिए हुए देखा गया, हालांकि वह जल्दी से अंदर चली गईं. बता दें कि मौनी अपने पति सूरज नाम्बियार से अलग होने की खबरों के बाद से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. यह चर्चा तब शुरू हुई जब प्रशंसकों ने देखा कि इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी की अटकलें और तेज हो गईं. उसके एक दिन बाद, मौनी और सूरज दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलग होने की पुष्टि की.

मौनी रॉय की शादी 

मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की थी. खबरों के मुताबिक, इस जोड़े की मुलाकात 2019 में दुबई में नए साल के जश्न के दौरान आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी और शादी से पहले उन्होंने लगभग तीन साल तक डेटिंग की थी. उनकी शादी बंगाली और मलयाली रीति-रिवाजों के साथ हुई थी. बताया जा रहा है कि कपल में दूरी आने की वजह उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता था, मौनी काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई रहती हैं, जबकि सूरज दुबई में बिजनेस करते हैं.

Tags: bollywoodentertainmentMouni roy
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